Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carne ilegalEdificio MetrópolisMadrid Nuevo NorteCholo SimeoneUniversidad Politécnica de MadridDavid ToscanaAir fryer LidlKrispy Kreme
instagramlinkedin

UNIVERSIDADES

Si quieres ser ingeniero o arquitecto, ven a estudiar a Madrid: la Politécnica, mejor universidad española para carreras técnicas

El QS World University Rankings: Europe 2026 sitúa a la universidad madrileña entre las mejores europeas y como la primera politécnica española

Escuela Politécnica Superior

Escuela Politécnica Superior / UAH

Javier Niño González

Las mejores universidades de España están en Madrid... Al menos, en lo que se refiere a carreras técnicas. Según el QS World University Rankings: Europe 2026, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se ha situado entre las mejores universidades europeas y es la primera politécnica española clasificada, siendo la mejor universidad española para estudiar Ingeniería y Arquitectura.

El ranking Europe 2026 clasifica a 958 universidades europeas en función de parámetros como el impacto y la calidad de la investigación, la empleabilidad, la proyección internacional, la experiencia formativa o la sostenibilidad, según ha señalado la universidad en una nota.

Según el citado ranking, la Politécnica de Madrid ocupa el puesto 122 en la clasificación general y el séptimo de nuestro país, situándose como la primera universidad española en formación superior de Ingeniería y Arquitectura.

Atractivo internacional

Los datos de reputación académica, un indicador que valora qué instituciones están demostrando excelencia académica, y las redes internacionales de investigación, parámetro que evalúa la riqueza y diversidad de las asociaciones internacionales de investigación de una institución, son los indicadores en los que la UPM ha mejorado.

Además, la Politécnica de Madrid sigue destacando especialmente por su posicionamiento en el número de estudiantes extranjeros que eligen esta Universidad para completar su formación. En este indicador, la UPM alcanza el puesto 28 general en Europa, confirmando su atractivo internacional y su firme vocación global.

Universidad Politécnica de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid. / .

La UPM también destaca en los indicadores relacionados con la empleabilidad, tanto en las percepciones de las empresas sobre qué instituciones están aportando titulados mejor preparados para su incorporación al mercado laboral, como en el apartado de salidas profesionales.

Alta empleabilidad

Este último refleja la capacidad de las instituciones para asegurar un alto nivel de empleabilidad a sus graduados, al tiempo que fomentan futuros líderes que logren tener un impacto en sus respectivos campos profesionales.

En su edición de 2026, el QS World University Rankings: Europe está liderado por la Universidad de Oxford, seguida del ETH Zurich, el Imperial College London, la UCL y la Universidad de Cambridge, que ocupan las posiciones segunda, tercera, cuarta y quinta, respectivamente.

Noticias relacionadas

En la clasificación se incluyen 62 instituciones españolas, lideradas por la Universidad de Barcelona (situada en el puesto 60).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
  2. En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
  3. El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
  4. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  5. Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
  6. Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
  7. La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
  8. La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?

Un altavoz inteligente reduce la angustia y mejora la salud mental de personas mayores con diabetes tipo 2

Un altavoz inteligente reduce la angustia y mejora la salud mental de personas mayores con diabetes tipo 2

Ni Bad Bunny ni Bruno Mars: este es el gran acto que espera acoger el Bernabéu en 2026

Ni Bad Bunny ni Bruno Mars: este es el gran acto que espera acoger el Bernabéu en 2026

El Ayuntamiento de Madrid desmanteló 406 asentamientos ilegales en 2025

El Ayuntamiento de Madrid desmanteló 406 asentamientos ilegales en 2025

Nuevo comisario de la Policía Nacional en Pozuelo de Alarcón: "Una de las ciudades más seguras de España"

Nuevo comisario de la Policía Nacional en Pozuelo de Alarcón: "Una de las ciudades más seguras de España"

Renfe 'acelera' en Parla: la C-4 recuperará su frecuencia habitual antes de lo previsto

Renfe 'acelera' en Parla: la C-4 recuperará su frecuencia habitual antes de lo previsto

"¡Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid!": Chris Hemsworth llega a la capital para promocionar su nueva película

"¡Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid!": Chris Hemsworth llega a la capital para promocionar su nueva película

El polémico gesto ¿hacia el palco? de Simeone al acabar el partido entre el Atlético y el Bodo/Glimt

El polémico gesto ¿hacia el palco? de Simeone al acabar el partido entre el Atlético y el Bodo/Glimt