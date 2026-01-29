Si quieres ser ingeniero o arquitecto, ven a estudiar a Madrid: la Politécnica, mejor universidad española para carreras técnicas

Las mejores universidades de España están en Madrid... Al menos, en lo que se refiere a carreras técnicas. Según el QS World University Rankings: Europe 2026, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) se ha situado entre las mejores universidades europeas y es la primera politécnica española clasificada, siendo la mejor universidad española para estudiar Ingeniería y Arquitectura.

El ranking Europe 2026 clasifica a 958 universidades europeas en función de parámetros como el impacto y la calidad de la investigación, la empleabilidad, la proyección internacional, la experiencia formativa o la sostenibilidad, según ha señalado la universidad en una nota.

Según el citado ranking, la Politécnica de Madrid ocupa el puesto 122 en la clasificación general y el séptimo de nuestro país, situándose como la primera universidad española en formación superior de Ingeniería y Arquitectura.

Atractivo internacional

Los datos de reputación académica, un indicador que valora qué instituciones están demostrando excelencia académica, y las redes internacionales de investigación, parámetro que evalúa la riqueza y diversidad de las asociaciones internacionales de investigación de una institución, son los indicadores en los que la UPM ha mejorado.

Además, la Politécnica de Madrid sigue destacando especialmente por su posicionamiento en el número de estudiantes extranjeros que eligen esta Universidad para completar su formación. En este indicador, la UPM alcanza el puesto 28 general en Europa, confirmando su atractivo internacional y su firme vocación global.

La UPM también destaca en los indicadores relacionados con la empleabilidad, tanto en las percepciones de las empresas sobre qué instituciones están aportando titulados mejor preparados para su incorporación al mercado laboral, como en el apartado de salidas profesionales.

Alta empleabilidad

Este último refleja la capacidad de las instituciones para asegurar un alto nivel de empleabilidad a sus graduados, al tiempo que fomentan futuros líderes que logren tener un impacto en sus respectivos campos profesionales.

En su edición de 2026, el QS World University Rankings: Europe está liderado por la Universidad de Oxford, seguida del ETH Zurich, el Imperial College London, la UCL y la Universidad de Cambridge, que ocupan las posiciones segunda, tercera, cuarta y quinta, respectivamente.

En la clasificación se incluyen 62 instituciones españolas, lideradas por la Universidad de Barcelona (situada en el puesto 60).