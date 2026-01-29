La Policía de Alcorcón salva la vida de un bebé de 18 meses que había dejado de respirar: a contrarreloj y en plena calle

Nunca un llanto había significado tanto. En la noche del martes, mientras una patrulla circulaba por la Avenida de las Retamas, en Alcorcón, un vehículo se aproximaba a gran velocidad hacia ellos, dando ráfagas de luz, con las luces de emergencia activadas y tocando el claxon sin cesar.

Dos padres desesperados se bajan con un bebé de 18 meses en brazos y piden a los agentes: "Por favor, hagan algo, no respira". Comienza entonces una carrera contrarreloj en la que la Policía de Alcorcón trata de salvar la vida del pequeño. Realizan inicialmente maniobras de desobstrucción (Heimlich), pero sin obtener ningún resultado.

Sin perder un instante, uno de los agentes se sube a la parte delantera en la posición del copiloto del vehículo de los padres con el menor en brazos, mientras el coche patrulla abre camino rumbo al hospital. Durante el trayecto, inicia maniobras de RCP con el bebé sobre su regazo y, llegando al hospital, el bebé comienza a respirar con dificultad.

"Nunca un llanto significó tanto"

"Entrando en el hospital, el bebé rompe a llorar con fuerza. Nunca un llanto significó tanto. Nunca sonó tan fuerte la vida volviendo a abrirse paso. Nuestros agentes respiran aliviados. Los padres, rotos de emoción", han celebrado desde la Policía Municipal.

Ya en el hospital, los sanitarios continuaron con la atención del menor, que quedó ingresado para la realización de las pruebas pertinentes, evolucionando favorablemente.