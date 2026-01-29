El polémico gesto ¿hacia el palco? de Simeone al acabar el partido entre el Atlético y el Bodo/Glimt

La inesperada y dura derrota del Atlético de Madrid en el último partido de la fase liga de la Champions sigue dando que hablar. Los rojiblancos, que llegaban a la cita con opciones de colarse entre los ocho primeros, acabaron cayendo ante el equipo noruego y ahora se ven abocados a jugar la ronda extra de dieciseisavos, ante el Galatasaray o el Brujas.

La derrota dejó señalados a los jugadores y a Diego Pablo Simeone, al que la afición rojiblanca pitó por los cambios que realizó en la recta final del choque. Y el propio Cholo, justo al pitar el árbitro el final del choque, dejó una imagen que ha dado lugar a muchas interpretaciones.

Tras señalar el árbitro fuera de juego de Sorloth y pitar el final del choque, Simeone se giró hacia la grada, se llevó las manos en la boca y y empezó a gritar. Las redes sociales se llenaron de usuarios que interpretaron que el gesto, tras semanas del argentino pidiendo fichajes y iba dirigido al palco y a la dirección deportiva que encabeza Mateu Alemany.

Pero eso no es lo que realmente ocurrió, al menos según las informaciones de medios como la Cadena Cope o ElDesmarque. Ambos informaron durante la noche del miércoles que la actitud del argentino tenía que ver con la jugada en cuestión, el fuera de juego señalado a Sorloth, y que fue propia de la frustración del momento. Aseguran, además, que el técnico se tapa la bota porque estaba advertido de suspensión si veía una cartulina amarilla.

Señalado por los cambios

La actuación de Simeone quedó en entredicho, principalmente por los cambios que introdujo. El argentino, que reclama fichajes, apenas contaba con efectivos de ataque en el banquillo por las bajas de Griezmann y Giuliano. Aún así, completó los cinco cambios. En el 57', aún con 1-1 en el marcador, quitó a Baena y Giménez para meter a Ruggeri y Thiago Almada. El Bodo anotó el 1-2 y de manera inmediata, en el 64', Simeone decidió quitar a Nico González y Koke para meter a Nahuel Molina y Johnny Cardoso. .

Con 1-2 en el marcador, Simeone decidió quitar en el 78' a Pablo Barrios para meter a Robin Le Normand. Un cambio que generó pitos desde una parte importante de la grada, en este caso dirigidos al banquillo.