El nuevo desarrollo urbanístico de Móstoles da un paso adelante: casi 10.000 nuevas viviendas se construirán al sur de Madrid

El Ayuntamiento de Móstoles ha dado luz verde en el Pleno municipal a la aprobación inicial del Plan parcial del R-1, un nuevo desarrollo urbanístico al oeste de la localidad que va a suponer la construcción de 9.500 viviendas, de las cuales casi el 73% van a tener algún grado de protección. En concreto, el Pleno ha estimado, con los votos a favor de PP y la abstención de Más Madrid, Vox y Podemos, la iniciativa urbanística presentada para la ejecución privada por sistema de compensación planeamiento del citado Plan parcial del R-1 tras contar con informe jurídico favorable.

"Este es el primer paso en firme que se va a dar para el desarrollo de este residencial R-1", ha destacado el concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento de la Ciudad, Sergio Soler (PP), en su intervención en el Pleno, donde ha ofrecido algunos detalles sobre este nuevo desarrollo.

Se trata de unos terrenos que limitan al norte con el barrio del Soto, lindando con el polideportivo Andrés Torrejón, las piscinas del Soto y con el futuro pabellón Andrés Torrejón, y al sur con la Avenida de Portugal, la antigua carretera N-5. "Es un desarrollo que va a permitir construir 9.500 viviendas, de las cuales casi el 73% van a tener algún grado de protección, es un desarrollo de vivienda multifamiliar, no hay vivienda unifamiliar", ha explicado Soler, quien ha recordado que este nuevo desarrollo se suma también al Plan parcial R-4, también aprobado recientemente.

En los últimos meses, a pesar de algún contratiempo, como lo sucedido en los suelos de la antigua fábrica de Lledó, que se ha frenado tras entrar en concurso de acreedores, el Ayuntamiento ha ido acelerando varios procesos, tanto a corto como a largo plazo para impulsar el desarrollo de viviendas en la localidad. En este sentido, Soler ha recordado que, como ya se anunció hace unos meses, está en marcha la aprobación inicial del desarrollo de otro Plan parcial, el R-4, en el barrio de Móstoles Sur, más conocido como PAU-4, que permitirá seguir creciendo a este barrio joven de la localidad con otras 2.500 viviendas.

Además, también está muy avanzado el desarrollo del llamado Plan Parcial del SUNC-4, que se ha desbloqueado recientemente "tras años de parálisis" y que permitirá la construcción de más de 1.000 viviendas en los terrenos de la antigua fábrica de Móstoles Industrial (Moinsa), perteneciente al Corte Inglés. Según adelantó en su día el Corte Inglés, como propietaria que representa más del 50 por 100 de los terrenos, la idea es construir un residencial multifamiliar libre, con una superficie total del sector de 95.348 -el equivalente a casi 10 campos de fútbol- y 159.560,30 metros cuadrados de edificalidad.