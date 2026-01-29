Móstoles exige al Ministerio de Transportes reubicar las pantallas acústicas de la A-5 en Parque Coimbra

El Ayuntamiento de Móstoles ha dado un nuevo impulso al reclamo vecinal sobre las pantallas acústicas de la A-5 previstas para mitigar el ruido en Parque Coimbra, cuyas obras son inminentes. El alcalde, Manuel Bautista (PP), ha propuesto a los grupos políticos del Consistorio la aprobación de una Declaración Institucional para instar al Ministerio de Transportes a reubicar estas barreras acústicas, atendiendo tanto a las peticiones de los vecinos como a las alegaciones técnicas del Ayuntamiento.

El primer edil, junto con el concejal de Urbanismo, Vivienda, Patrimonio y Mantenimiento, Sergio Soler, y la concejal de Contratación, Mayores y Bienestar Social y vicepresidenta de la Junta de Distrito 5 Coimbra-Guadarrama, Raquel Guerrero, se reunió esta semana con la Asociación de Vecinos de Parque Coimbra.

Durante el encuentro, el alcalde reiteró su apoyo a los residentes y explicó la propuesta municipal alternativa al proyecto aprobado por el Ministerio, que plantea la instalación de 1.495 metros de pantallas de unos 5,5 metros de altura.

Una demanda vecinal

Según Bautista, las demandas vecinales coinciden con las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Móstoles en 2023, que pedían ubicar las pantallas lo más cerca posible de la carretera, reduciendo el impacto visual y garantizando la seguridad de los vecinos. Además, la mayor distancia respecto a las viviendas permitiría el paso de vehículos de emergencia y mantenimiento. El alcalde destacó: “Continuaremos instando al Ministerio de Transportes a que reconsidere la modificación del proyecto”.

En su informe de diciembre de 2023, el Ayuntamiento detalló cinco puntos clave para modificar la ubicación de las pantallas:

Distancia a las viviendas: entre 50 y 90 metros frente a los 10 metros previstos.

entre 50 y 90 metros frente a los 10 metros previstos. Impacto visual: integración estética de las pantallas en el entorno.

integración estética de las pantallas en el entorno. Funcionalidad y seguridad: acceso de vehículos de mantenimiento y emergencias mediante la adecuación de la topografía y puertas adicionales.

acceso de vehículos de mantenimiento y emergencias mediante la adecuación de la topografía y puertas adicionales. Afectación al arbolado: proteger el patrimonio vegetal de la zona.

proteger el patrimonio vegetal de la zona. Solución global: modificación de la orografía mediante caballones de tierra revegetados que oculten y protejan del ruido a las viviendas colindantes.

Historial del proyecto

El Ministerio de Transportes desestimó las alegaciones municipales y aprobó provisionalmente el proyecto en noviembre de 2023, con aprobación definitiva el 5 de septiembre de 2024. Ante ello, el Ayuntamiento presentó un recurso de reposición el 31 de octubre de 2024, acompañado del informe técnico municipal. Tras una reunión con la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid el 11 de noviembre de 2024, la solicitud fue nuevamente desestimada el 2 de diciembre de 2024, manteniéndose la ejecución de las pantallas según el proyecto original.

Noticias relacionadas

Con el inicio de las obras a punto de comenzar, el alcalde y el Consistorio vuelven a insistir para que las pantallas acústicas de la A-5 se sitúen más alejadas de las viviendas y respeten la zona del Parque Forestal de la Red Verde de Móstoles, atendiendo una reivindicación histórica de los vecinos. La Declaración Institucional que propone Bautista busca un respaldo unánime de los grupos municipales para reforzar la petición ante el Ministerio de Transportes y garantizar que el proyecto final minimice el impacto en el barrio y preserve la seguridad y bienestar de los residentes.