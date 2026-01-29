Matadero Madrid se sitúa entre las diez principales instituciones culturales de España y Teatros del Canal sube 38 puestos

Matadero Madrid se consolida como uno de los grandes referentes culturales del país tras entrar en el top ten nacional y situarse en el noveno puesto del ranking Lo Mejor de la Cultura 2025, elaborado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea.

El informe, basado en las valoraciones de 443 profesionales del sector cultural, destaca el ascenso de Matadero Madrid, que mejora cuatro posiciones respecto al año anterior, y subraya su consolidación como espacio clave de creación contemporánea, con una programación estable que integra artes escénicas, artes visuales y nuevos formatos culturales.

Uno de los mayores avances del ranking lo protagoniza Teatros del Canal, que escala 38 puestos en la clasificación nacional, convirtiéndose en uno de los espacios culturales con mayor crecimiento en prestigio profesional en 2025. Según el Observatorio, esta subida refleja el refuerzo de su programación y su papel como centro estratégico de producción y exhibición escénica en la Comunidad de Madrid.

La Comunidad de Madrid vuelve a liderar el ranking de comunidades autónomas por la calidad e innovación de su oferta cultural, con el 75,2% de las menciones, por delante de Cataluña y el País Vasco. Además, Madrid se mantiene como la ciudad mejor valorada de España, con un 90% de reconocimiento entre los profesionales consultados.

El informe sitúa nuevamente al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía como el proyecto cultural más destacado del país y refuerza la amplia presencia de instituciones madrileñas en la clasificación nacional. Entre ellas figuran el Museo del Prado, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Teatro Real, el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Juan March, Condeduque, PHotoESPAÑA, ARCOmadrid, La Casa Encendida, CentroCentro, el Festival de Otoño, la Feria del Libro de Madrid y Las Noches del Botánico.

En total, la Comunidad de Madrid suma 32 instituciones y proyectos incluidos en el ranking nacional, entre ellos La Sala Alcalá 31, el CA2M y la iniciativa regional Red Itiner, destacada por su impacto cultural en el medio rural.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha señalado que “la Comunidad de Madrid y su capital son los principales enclaves culturales del país”, y ha valorado la colaboración con grandes instituciones como el Reina Sofía, el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Teatro Real.