Madrid, en contra de prohibir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos: "Buscamos un relevo generacional"

La posible prohibición de la asistencia de menores a espectáculos taurinos anunciada por el Ministerio de Juventud e Infancia ha generado un fuerte rechazo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Carlos Novillo Piris, Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, calificó la medida como una "ocurrencia" en sus redes sociales y defendió la presencia de jóvenes y familias en las plazas de toros.

"Ante la última ocurrencia del @JuventudInfGob de prohibir la participación y asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos, libertad”, afirmó Novillo Piris en sus declaraciones. El consejero agregó que la Comunidad de Madrid no solo está en contra de la prohibición, sino que fomenta activamente la asistencia de jóvenes para dar a conocer "una de las demostraciones culturales más importantes" de España y buscar "un relevo generacional en la afición a la fiesta de los toros".

Novillo Piris subrayó además que la afición taurina en Madrid se mantiene en cifras históricas: "En Madrid nos encontrarán con las plazas repletas, con récords históricos de asistencia", aseguró.

La intención del Gobierno central

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, confirmó el martes que su departamento pretende ampliar la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia frente a la Violencia (Lopivi) para prohibir la asistencia y participación de menores en cualquier tipo de “espectáculo de violencia contra los animales”, incluidas las corridas de toros y otros festejos taurinos.

En unas declaraciones enviadas a los medios, Rego defendió la medida con base en recomendaciones internacionales: “La asistencia y participación en eventos crueles y sangrientos comporta graves perjuicios en el desarrollo de niños y adolescentes. La ONU lleva reclamando a España desde 2018 que los menores no estén expuestos a este tipo de violencia, y desde mi Ministerio impulsamos esta medida con profunda convicción”, afirmó.

La ministra precisó que la futura reforma de la Lopivi también incluirá la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos que les afecten, la ampliación de los plazos de prescripción de los delitos sexuales contra la infancia y la incorporación de la violencia de género entre los delitos que impiden ejercer profesiones con contacto habitual con menores.

Rego concluyó: "Se trata de una ley fundamental que amplía la protección de los menores y la reparación de quienes ya han sufrido cualquier tipo de violencia. Pretendemos aprobarla cuanto antes en el Consejo de Ministros".