La Almudena acoge hoy una misa por las víctimas en Adamuz pedida por Ayuso y que coincide con el funeral de Huelva

La Catedral de La Almudena de Madrid acoge este jueves una misa en honor a las 45 víctimas mortales del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), pedida al Arzobispado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y que coincide en el tiempo con el funeral que se va a llevar a cabo en Huelva y al que asistirán los Reyes.

En una carta, la presidenta madrileña propuso al Arzobispado de Madrid la celebración de una misa funeral al considerar que sería "de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas, y también, un loable gesto en recuerdo de estas", una petición que aceptaron desde la Provincia Eclesiástica de Madrid.

A la eucaristía asistirán miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto; así como el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que desde Más Madrid confirmaron su ausencia.

Por parte de Vox, la dirección regional decidió dejar en manos de cada representante del partido la decisión de asistir, o no, a la misa funeral "a título personal", una asistencia que hasta el momento ha confirmado el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith.

La presidenta reivindicó este homenaje que se va a hacer desde la capital porque el dolor "es compartido por todos los españoles" y no se puede dividir "por 17 regiones". "Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado", expresó.

Fue este mismo miércoles cuando defendió que ve "adecuado" que se celebren diferentes misas funerales por las víctimas en el accidente de tren en Adamuz y criticó que la izquierda "no respete nada". "Las fechas, cuándo, a qué hora, es una decisión que no nos compete a nosotros, pero desde luego el que se celebren misas en cualquier lugar de España nos parece que es lo adecuado", subrayó.

Esa decisión fue criticada desde el comienzo por la oposición y, en concreto, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, le reprochó "confrontar" y afirmó que si ella "no es la protagonista se muere". Además, informó de que su formación no va a ir a esta homilía porque "no está bien instrumentalizar el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y para atacar a los adversarios políticos".

Misa funeral en Huelva

Esta misa en la catedral de Madrid coincide con la misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva y a la que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia, después de que se haya aplazado el homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse este sábado. Será a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, ciudad de la que eran originarias la mayoría de los fallecidos.

A la misma irá la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y también los ministros de Política Territorial y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente, a los que se sumará el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, los 'populares' pidieron al Gobierno de Pedro Sánchez que se ausentara de esta eucaristía y valoraron que, en concreto, la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en esa ceremonia sería "cruel" y una "provocación".