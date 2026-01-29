Luz verde a Las Tablas Oeste: las obras del primer sector de Madrid Nuevo Norte comenzarán esta primavera

Madrid Nuevo Norte está cada día más cerca. El Ayuntamiento de Madrid ha dado este jueves un paso decisivo al aprobar de forma definitiva el proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, uno de los cuatro ámbitos que integran el desarrollo de Madrid Nuevo Norte. Con esta decisión, el Consistorio impulsa en este inicio de 2026 el arranque de las obras del que se proyecta como el mayor complejo urbanístico de la capital.

Este paso permitirá iniciar las obras durante el segundo trimestre de este año, trayendo consigo más de 740 viviendas, amplios parques y nuevos equipamientos públicos para el barrio. Con una superficie total de 304.976 metros cuadrados, Las Tablas Oeste completará la franja oeste del barrio de Las Tablas, en su límite con la playa de vías de Fuencarral. La actuación permitirá conectar este barrio con la parte central de Madrid Nuevo Norte y crear un entorno urbano mixto, con usos residenciales, oficinas, comercio, equipamientos y zonas verdes.

Render de Las Tablas oeste, del proyecto Nuevo Madrid Norte. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

37% de viviendas para políticas públicas

La actuación de Las Tablas Oeste contará con una edificabilidad total de 211.992 m². De esa cifra, 74.197 m² se reservarán para uso residencial, lo que permitirá la cosntrucción de 741 viviendas. Un 25% del total (184 pisos) tendrá algún tipo de protección pública: 46 serán de Vivienda con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) y 138 de Vivienda con Protección Pública Básica (VPPB).

Además, como el 12% del aprovechamiento que se cede al Ayuntamiento se concretará también en uso residencial -sumado a todas las viviendas protegidas VPPB y VPPL-, el Ayuntamiento de Madrid recibirá 92 viviendas libres adicionales. Así, el total de viviendas de gestión municipal en Las Tablas Oeste ascenderá a 276, lo que representa el 37% del conjunto. Las 465 viviendas restantes serán libres y se promoverán desde la iniciativa privada.

En cuanto a los otros usos previstos, el resto de la edificabilidad se repartirá entre 123.795 m² para oficinas (uso terciario) y 14.000 m² para uso comercial.