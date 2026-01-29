INMUNOTERAPIA
El Hospital HM de Sanchinarro administrará nuevas terapias CAR-T para tratar linfomas y leucemias complejas
El centro amplía su capacidad asistencial con tratamientos indicados en pacientes con enfermedad refractaria o en recaída, dentro del marco del Plan de Terapias Avanzadas del SNS
El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha sido autorizado para aplicar dos tratamientos innovadores contra determinados tipos de cáncer de la sangre, conocidos como terapias CAR-T. Estos tratamientos utilizan las propias defensas del paciente, que se modifican en el laboratorio para que puedan identificar y destruir las células cancerosas. La autorización permite al centro tratar a personas con linfomas y leucemias especialmente complejas, que no han respondido a los tratamientos habituales.
En concreto, el centro ha recibido la autorización para administrar las terapias CAR-T YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel) y TECARTUS® (brexucabtagene autoleucel), desarrolladas por Kite/Gilead, indicadas en determinados linfomas y leucemias hematológicas de alta complejidad. Con esta acreditación, HM Sanchinarro amplía su cartera de terapias avanzadas en inmunoterapia celular.
La autorización se suma a la ya concedida previamente para Kymriah® (tisagenlecleucel), lo que sitúa a HM Sanchinarro entre los centros privados españoles con capacidad para administrar varias terapias CAR-T comercializadas, en línea con el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud.
Una opción para pacientes con enfermedad refractaria o en recaída
Las terapias CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) consisten en la modificación genética de los linfocitos T del propio paciente para que reconozcan y destruyan las células tumorales. Están indicadas en pacientes con cáncer hematológico que no han respondido a tratamientos convencionales como quimioterapia, inmunoterapia estándar o trasplante de médula ósea.
Los estudios clínicos y la experiencia en práctica clínica muestran tasas de respuesta completa que oscilan entre el 40 % y el 80 % en este perfil de pacientes, con un impacto relevante en la supervivencia y el control de la enfermedad. Se trata, además, de un tratamiento que se administra en una única infusión, aunque requiere hospitalización y seguimiento estrecho durante las semanas posteriores.
YESCARTA® está indicada principalmente en linfomas agresivos de células B, mientras que TECARTUS® se utiliza en linfoma de células del manto y en determinados casos de leucemia linfoblástica aguda.
Infraestructura y circuito clínico especializado
Para poder administrar estas terapias, HM Sanchinarro ha desarrollado un circuito asistencial específico que abarca todas las fases del tratamiento: aféresis para la obtención de células, coordinación con los centros de fabricación celular, preparación previa del paciente, infusión de la terapia y monitorización intensiva de posibles efectos adversos.
El hospital cuenta con unidades de aféresis, UCI especializada y farmacia hospitalaria capacitada para la gestión, trazabilidad y conservación de medicamentos de terapias avanzadas. El abordaje clínico es multidisciplinar e implica a especialistas en hematología, cuidados intensivos, neurología, inmunología y farmacia hospitalaria, con disponibilidad continuada.
Entre las complicaciones potenciales de las terapias CAR-T se encuentran el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, por lo que los equipos han recibido formación específica y protocolos de actuación para su detección y tratamiento precoz.
Impacto asistencial y acceso a terapias avanzadas
La incorporación de nuevas terapias CAR-T en centros acreditados contribuye a ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores, especialmente en situaciones clínicas donde las alternativas terapéuticas son limitadas. Asimismo, permite reducir la derivación a otros hospitales y favorecer una mayor equidad en el acceso a la inmunoterapia celular.
A medio plazo, el centro prevé ampliar su participación en programas de investigación clínica y ensayos relacionados con nuevas indicaciones en terapias celulares y génicas dentro del ámbito del cáncer hematológico.
- La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
- En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
- Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
- Desarticulada una banda con implicados en Toledo que estafaba a empresas a través del método 'falso CEO
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve