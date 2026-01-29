El Hospital HM de Sanchinarro administrará nuevas terapias CAR-T para tratar linfomas y leucemias complejas

El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha sido autorizado para aplicar dos tratamientos innovadores contra determinados tipos de cáncer de la sangre, conocidos como terapias CAR-T. Estos tratamientos utilizan las propias defensas del paciente, que se modifican en el laboratorio para que puedan identificar y destruir las células cancerosas. La autorización permite al centro tratar a personas con linfomas y leucemias especialmente complejas, que no han respondido a los tratamientos habituales.

En concreto, el centro ha recibido la autorización para administrar las terapias CAR-T YESCARTA® (axicabtagene ciloleucel) y TECARTUS® (brexucabtagene autoleucel), desarrolladas por Kite/Gilead, indicadas en determinados linfomas y leucemias hematológicas de alta complejidad. Con esta acreditación, HM Sanchinarro amplía su cartera de terapias avanzadas en inmunoterapia celular.

La autorización se suma a la ya concedida previamente para Kymriah® (tisagenlecleucel), lo que sitúa a HM Sanchinarro entre los centros privados españoles con capacidad para administrar varias terapias CAR-T comercializadas, en línea con el Plan de Abordaje de Terapias Avanzadas del Sistema Nacional de Salud.

Una opción para pacientes con enfermedad refractaria o en recaída

Las terapias CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) consisten en la modificación genética de los linfocitos T del propio paciente para que reconozcan y destruyan las células tumorales. Están indicadas en pacientes con cáncer hematológico que no han respondido a tratamientos convencionales como quimioterapia, inmunoterapia estándar o trasplante de médula ósea.

Los estudios clínicos y la experiencia en práctica clínica muestran tasas de respuesta completa que oscilan entre el 40 % y el 80 % en este perfil de pacientes, con un impacto relevante en la supervivencia y el control de la enfermedad. Se trata, además, de un tratamiento que se administra en una única infusión, aunque requiere hospitalización y seguimiento estrecho durante las semanas posteriores.

YESCARTA® está indicada principalmente en linfomas agresivos de células B, mientras que TECARTUS® se utiliza en linfoma de células del manto y en determinados casos de leucemia linfoblástica aguda.

Infraestructura y circuito clínico especializado

Para poder administrar estas terapias, HM Sanchinarro ha desarrollado un circuito asistencial específico que abarca todas las fases del tratamiento: aféresis para la obtención de células, coordinación con los centros de fabricación celular, preparación previa del paciente, infusión de la terapia y monitorización intensiva de posibles efectos adversos.

El hospital cuenta con unidades de aféresis, UCI especializada y farmacia hospitalaria capacitada para la gestión, trazabilidad y conservación de medicamentos de terapias avanzadas. El abordaje clínico es multidisciplinar e implica a especialistas en hematología, cuidados intensivos, neurología, inmunología y farmacia hospitalaria, con disponibilidad continuada.

Entre las complicaciones potenciales de las terapias CAR-T se encuentran el síndrome de liberación de citoquinas y la neurotoxicidad, por lo que los equipos han recibido formación específica y protocolos de actuación para su detección y tratamiento precoz.

Impacto asistencial y acceso a terapias avanzadas

La incorporación de nuevas terapias CAR-T en centros acreditados contribuye a ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos innovadores, especialmente en situaciones clínicas donde las alternativas terapéuticas son limitadas. Asimismo, permite reducir la derivación a otros hospitales y favorecer una mayor equidad en el acceso a la inmunoterapia celular.

A medio plazo, el centro prevé ampliar su participación en programas de investigación clínica y ensayos relacionados con nuevas indicaciones en terapias celulares y génicas dentro del ámbito del cáncer hematológico.