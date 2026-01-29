Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca KristinEdificio MetrópolisAbandono educativo tempranoReal MadridChampions crucesDavid ToscanaCapital del cineCafé Central
instagramlinkedin

SUCESOS

Un hombre de 60 años, hospitalizado en estado crítico tras ser atropellado en San Blas

El varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladado al Hospital de La Paz

Efectivos sanitarios en una ambulancia.

Efectivos sanitarios en una ambulancia. / EMERGENCIAS MADRID

Javier Niño González

Madrid

Un hombre de 60 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un taxi a última hora de este miércoles en el barrio madrileño de San Blas, según informa Emergencias Madrid.

Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. En un primer instante, la víctima ha sido atendido por una ciudadana hasta que han llegado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que le han trasladado al Hospital de La Paz.

Noticias relacionadas

El suceso se ha producidoen las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito madrileño. La Policía Municipal, que ha escoltado al convoy sanitario, investiga lo sucedido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
  2. En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
  3. El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
  4. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  5. Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
  6. Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
  7. La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
  8. La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?

La Almudena acoge hoy una misa por las víctimas en Adamuz pedida por Ayuso y que coincide con el funeral de Huelva

La Almudena acoge hoy una misa por las víctimas en Adamuz pedida por Ayuso y que coincide con el funeral de Huelva

La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal

La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal

Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

Un equipo que deja ‘KO’ a los sistemas de navegación enemigos

Un hombre de 60 años, hospitalizado en estado crítico tras ser atropellado en San Blas

Un hombre de 60 años, hospitalizado en estado crítico tras ser atropellado en San Blas

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora tras el acuerdo de paz de Trump, intercambio de muertos y acusaciones cruzadas de violar el alto el fuego