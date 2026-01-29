Un hombre de 60 años, hospitalizado en estado crítico tras ser atropellado en San Blas

Un hombre de 60 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado por un taxi a última hora de este miércoles en el barrio madrileño de San Blas, según informa Emergencias Madrid.

Como consecuencia del accidente, el varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y ha entrado en parada cardiorrespiratoria. En un primer instante, la víctima ha sido atendido por una ciudadana hasta que han llegado efectivos de SAMUR-Protección Civil, que le han trasladado al Hospital de La Paz.

El suceso se ha producidoen las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito madrileño. La Policía Municipal, que ha escoltado al convoy sanitario, investiga lo sucedido.