SUCESO
Grave un hombre con quemaduras en el 20% de su cuerpo en un incendio en San Martín de la Vega
La víctima ha sido evacuada al hospital de Getafe tras este suceso ocurrido en torno a las 16.30 horas
EFE
Madrid
Un hombre de 61 años ha resultado herido grave, con quemaduras en el 20% de su cuerpo, en el incendio del patio trasero de su vivienda de San Martín de la Vega, donde se acumulaban numerosos enseres y muebles.
Según ha informado este jueves Emergencias Comunidad de Madrid-112, el incendio se ha producido en torno a las 16.30 horas en una casa baja ubicada en el número 22 de la calle Larra de la citada localidad.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han apagado el fuego, en tanto que los sanitarios del Summa-112 ha atendido al hombre por quemaduras de segundo grado en el 20% de su cuerpo.
La víctima ha sido evacuada al hospital de Getafe, han señalado las mismas fuentes.
