SUCESO
Fallece el hombre de 60 años atropellado por un taxi en San Blas
Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y entró en parada cardiorrespiratoria
EP
Un hombre de 60 años ha fallecido tras ser atropellado a la última hora de este miércoles en el barrio madrileño de San Blas, han confirmado a Europa Press fuentes sanitarias.
El hombre fue atropellado por un taxi en las inmediaciones de un paso de peatones ubicado en la avenida de Arcentales del mencionado distrito, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press.
Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y entró en parada cardiorrespiratoria. Un peatón le realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada al lugar de los sanitarios del Samur-Protección Civil.
Tras lograr revertir la parada, fue evacuado en estado crítico hasta el Hospital de La Paz, donde finalmente ha fallecido. Agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaron en el lugar y se han hecho cargo de la investigación.
