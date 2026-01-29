Ni Bad Bunny ni Bruno Mars: este es el gran acto que espera acoger el Bernabéu en 2026

El Bernabéu ha sido testigo de grandes eventos como el concierto de la cantante Taylor Swift y, por si fuera poco, protagonista de fuertes polémicas, como la del juicio por contaminación acústica tras las denuncias de los vecinos. Este año, el estadio tiene una apretada agenda, ya que vuelven artistas internacionales después de mucho tiempo sin pasar por el país, como Bad Bunny o Bruno Mars. Sin embargo, nada como esto: el papa León XIV presentará una misa en Madrid y podría ser en el reconocido estadio.

El papa León XIV. / VATICAN MEDIA HANDOUT / EFE

El papa León XIV todavía no tiene una fecha cerrada, pero tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y las islas Canarias. Hasta dentro de un mes o dos no se conocerá el programa completo, pero en la capital ya se baraja el lugar de encuentro con el sumo pontífice: el estadio Santiago Bernabéu, la explanada del estadio Metropolitano o el Monasterio del San Lorenzo de El Escorial.

El Bernabéu, punto de encuentro

La Iglesia española ha propuesto oficialmente el estadio Santiago Bernabéu como posible parada del papa León XIV. De hecho, no sería la primera vez de un papa en el estadio de fútbol madridista. La idea es repetir una imagen que se dió ya hace 40 años: Juan Pablo II en 1982 se reunió con más de 150.000 personas en este mismo lugar. "El encuentro con los jóvenes" fue la primera visita de un papa al país en la historia.

Ahora, con un recinto remodelado, se presenta como fuerte punto relevante para albergar el gran acto religioso. Aunque no se hayan confirmado las fechas, es probable que se realice entre el seis y el doce de junio, con parada en la capital los días siete, ocho y nueve. Y no es casualidad: coincidiría con el Corpus Christi y el Día de la Caridad. Si no fuera posible, la Iglesia ha establecido un margen hasta octubre por si consideran junio demasiado precipitado o por si no cuadra bien con la agenda del pontífice.

Madrid recibirá a León XIV como primera estancia, donde celebrará los actos principales y los encuentros con diferentes sectores como culturales y educativos, según informa EFE. Después se trasladará a Barcelona con el objetivo de protagonizar un evento histórico en la Sagrada Familia: la inauguración de la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la basílica. Canarias se presenta como tercer destino, pero no hay nada confirmado. Habrá que esperar uno o dos meses para conocer la fecha definitiva.