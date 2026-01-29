El dulce más viral en redes llega al centro de Madrid: cómo pedir Krispy Kreme a domicilio

Tras la apertura de su primera tienda física en el centro comercial Westflied de Leganés, los donuts glaseados, recubiertos de chocolate o rellenos de mermeladas de fruta de la cadena estadounidense Krispy Kreme se han infiltrado en los desayunos y meriendas de los madrileños. Fundada por Vernon Rudolph en 1937, la marca de glaseados se ha propuesto convertir a los habitantes de la capital en los mayores adictos a las 'donas'... ¡Más incluso que el propio Homer Simpson!

Acompañado de una estrategia de promoción en redes, la compañía ha dado un paso más desde este martes 27 de enero sumándose al servicio delivery. Disponible a través de Uber Eats, Glovo, y Just Eat, el servicio busca permitir una mayor distribución de sus productos justo cuando se cumplen cuatro meses desde su llegada a nuestro país. "Desde el primer día, nuestra prioridad ha sido repartir buen rollo y acercar Krispy Kreme al mayor número de personas posible. La llegada al delivery es un paso clave para seguir creciendo y formar parte de una celebración en casa, un plan improvisado o para compartir en la oficina", explicaba Manuel Zamudio, CEO de la compañía en España.

Descritos como "tiernos, suaves como una nube, con un glaseado que literalmente se derrite en la boca", Krispy Kreme incluye entre las ofertas disponibles para entrega a domicilio la docena de sus clásicos Glaseados Originales (16,90 euros). Aunque, para los más golosos, también es posible pedir una docena mixta con seis donuts Glaseados de Chocolate (17,90 euros) o una docena con una selección de todas las variedades (20,90 euros), que incluye, además de los dos sabores clásicos, diez donuts con rellenos y glaseados de lo más variados: Biscoff, New York Cheesecake, Nocilla Crunch, Pinky Promise, Relleno de Crema, Dulce de Leche... ¡Quién no querría probarlos todos!

Parafraseando las palabras de Nairobi en La Casa de Papel, Krispy Kreme anunciaba que "sus máquinas estaban funcionando las 24 horas como si fuera la M30 en hora punta" para asegurar que cualquier persona, desde cualquier rincón de Madrid pueda recibir su docena de este dulce, que ya es viral en redes. Con motivo de este lanzamiento, la compañía ha puesto en marcha una acción especial entre el 27 de enero y el 1 de febrero.

Entre los pedidos comprendidos en estas fechas, 300 serán premiados de forma aleatoria (¡sin influir el orden de compra!). La mejor recompensas es el galardón de oro, que será entregado a 12 personas y consiste en una docena de donuts semanal durante un año. Además, hay 88 premios de plata, que consistirán en una docena mensual durante un año; y 200 premios Krispy que incluirán una docena mensual durante seis meses.

Noticias relacionadas

Bajo el lema "buen rollo recién hecho cada día", Kripsy Kreme se expande en Madrid y reta a sus usuarios a perder el miedo a mancharse advirtiendo de forma cómica ... "¡Cuidado que pringan!".