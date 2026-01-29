El Diccionario de la Zarzuela se digitaliza: 3.200 entradas y 1.600 imágenes de acceso gratuito

La zarzuela, uno de los géneros más singulares de la cultura española, entra definitivamente en la era digital. El Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) ha presentado la edición online y en acceso abierto del Diccionario de la Zarzuela (www.diccionariodelazarzuela.es), una herramienta científica que reúne más de 3.200 entradas y 1.600 imágenes.

Concebido como una enciclopedia especializada, el diccionario ofrece una radiografía exhaustiva de la zarzuela en España y en Hispanoamérica; y cobra especial relevancia tras la declaración del género como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2024.

Tras cuatro años de trabajo de edición digital, con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la obra amplía y preserva un legado que hasta ahora solo podía consultarse en bibliotecas especializadas.

Diccionario de la Zarzuela / Prensa UCM

Nacida en el Palacio de la Zarzuela en el siglo XVII y arraigada más tarde en teatros y calles, la zarzuela retrató durante siglos la vida social, política y cultural de su tiempo. El nuevo diccionario digital permite "navegar por esa historia con una mirada actual, combinando investigación académica y divulgación cultural", según ha informado la Universidad Complutense de Madrid.

La presentación oficial ha tenido lugar en el Ambigú del Teatro de la Zarzuela y ha contado con la participación de responsables institucionales y culturales como Paz Santa Cecilia Aristu (INAEM), Isamay Benavente (Teatro de la Zarzuela), Antonio Onetti (SGAE), Emilio Casares —impulsor del proyecto original— y Álvaro Torrente, director del ICCMU y responsable de la edición digital. El acto se ha completado con la interpretación de fragmentos de zarzuela a cargo de la soprano María Rodríguez y el pianista Sergio Kuhlmann.

De Nietzsche y La gran vía al auge de la sicalipsis

El Diccionario de la Zarzuela reúne cerca de 3.200 entradas que abarcan más de cuatro siglos de historia del teatro lírico español. De ellas, 2.684 están dedicadas a personas, entre compositores, intérpretes, libretistas y figuras clave del género. Aparecen nombres imprescindibles como Federico Chueca, conocido como el "alma de Madrid"; Tomás Bretón, autor de La verbena de la Paloma; o Julia Fons, icono de la sicalipsis, el género de marcado erotismo que revolucionó los escenarios a comienzos del siglo XX.

El diccionario incorpora además 163 entradas sobre sagas teatrales, reconstruyendo genealogías fundamentales para entender la continuidad del género, como las familias Gutiérrez Caba o Mesejo.

Parte del contenido que encontrarás en el Diccionario de la Zarzuela / Prensa UCM

El repertorio incluye información detallada sobre cerca de 300 títulos de zarzuela, con datos de estrenos en España y en Hispanoamérica, intérpretes y contexto histórico. Entre ellos destaca La gran vía, una de las partituras más influyentes del género, que el propio Friedrich Nietzsche escuchó en Turín y elogió como ejemplo de música verdaderamente popular frente a la de Wagner.

Un mapa del vocabulario y la expansión internacional de la zarzuela

La obra recoge también 91 términos del vocabulario del teatro lírico, expresiones históricas que ayudan a comprender la vida teatral de cada época, como "chorizos y polacos", usada para referirse a los seguidores de las compañías del Príncipe y de la Cruz.

Especial relevancia tiene la amplia presencia de entradas dedicadas a la zarzuela en Hispanoamérica, con voces que documentan su desarrollo en países como Argentina, Cuba, México o Chile, confirmando la dimensión internacional del género.

Representación de 'La verbena de la Paloma', una de las zarzuelas más populares y castizas / Prensa UCM

Todo el contenido se acompaña de más de 1.600 imágenes: partituras históricas, retratos, escenografías y documentación gráfica procedente de archivos públicos y privados, que enriquecen la experiencia de consulta.

Décadas de investigación al servicio del acceso abierto

El proyecto del Diccionario de la Zarzuela fue impulsado en 2003 por el musicólogo Emilio Casares Rodicio, con el objetivo de suplir la ausencia de un diccionario científico dedicado al género. La edición digital, dirigida por Álvaro Torrente y coordinada por Lluís Bertran y Miguel Ángel Ríos, reproduce íntegramente las ediciones impresas de 2003 y 2006, pero abre una nueva etapa: la obra podrá actualizarse y crecer con nuevas entradas y aportaciones de la investigación musicológica.

El Diccionario digital de la Zarzuela, en cifras

3.200 entradas

24 autores

1.600 imágenes

300 títulos de zarzuela

Más de 300 años de historia

2.684 entradas de personas

163 sagas teatrales

350 referencias discográficas

600 romanzas catalogadas

Con esta edición digital, la zarzuela no solo preserva su memoria: se proyecta al futuro como un patrimonio vivo, accesible y global, ahora a un solo clic.