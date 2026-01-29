La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria, con un operativo integrado durante la noche por 59 profesionales y 15 camiones quitanieves.

Toda la red de carreteras se encuentra despejada y los puertos de montaña permanecen abiertos al tráfico gracias a estos trabajos, han informado desde el Gobierno regional en un comunicado.

En el marco de este dispositivo se han utilizado 26,43 toneladas de sal y 516,13 litros de salmuera para la conservación y el mantenimiento de la calzada en condiciones seguras.

La Comunidad de Madrid recomienda extremar la precaución en la conducción, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y consultar la información actualizada a través de los canales oficiales.