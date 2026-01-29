Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEMPORAL

La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal

Se recomienda extremar la precaución en la conducción,

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid.

El centro de Madrid durante el temporal, a 28 de enero de 2026, en Madrid. / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

EP

Madrid

La Comunidad de Madrid mantiene activo el dispositivo de vialidad invernal para garantizar la seguridad en la red viaria, con un operativo integrado durante la noche por 59 profesionales y 15 camiones quitanieves.

Toda la red de carreteras se encuentra despejada y los puertos de montaña permanecen abiertos al tráfico gracias a estos trabajos, han informado desde el Gobierno regional en un comunicado.

En el marco de este dispositivo se han utilizado 26,43 toneladas de sal y 516,13 litros de salmuera para la conservación y el mantenimiento de la calzada en condiciones seguras.

La Comunidad de Madrid recomienda extremar la precaución en la conducción, adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y consultar la información actualizada a través de los canales oficiales.

