Cibeles estima que la bandera de España rajada por el temporal vuelva “este fin de semana” a Colón

El Ayuntamiento de Madrid prevé que la bandera de España ubicada en la plaza de Colón, que fue retirada ayer tras sufrir daños por los fuertes vientos asociados a la borrasca Kristin, vuelva a hondear “este fin de semana”.

Así lo ha detallado este jueves, tras la junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, sobre la enseña que fue retirada por la Armada tras ser detectados los desperfectos.

"Calculamos que este fin de semana probablemente ya pueda estar de nuevo izada esa bandera", ha señalado antes de comprometerse a sustituirla "en unos días".

Retirada por la Armada

La Armada, encargada de custodiar la bandera y de izarla, arriarla y ponerla a media asta, fue la que la retiró este miércoles.

Así, al constatar los daños que la enseña nacional ha sufrido por el temporal que ha dejado nieve, lluvia y vientos fuertes en la capital, el consistorio ha avisado a la Armada de que estaba "rota" y procedió a arriarla.

