BORRASCA KRISTIN
Cibeles estima que la bandera de España rajada por el temporal vuelva “este fin de semana” a Colón
Así lo ha detallado este jueves, tras la junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, sobre la enseña que fue retirada por la Armada tras ser detectados los desperfectos
El Ayuntamiento de Madrid prevé que la bandera de España ubicada en la plaza de Colón, que fue retirada ayer tras sufrir daños por los fuertes vientos asociados a la borrasca Kristin, vuelva a hondear “este fin de semana”.
Así lo ha detallado este jueves, tras la junta de Gobierno, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, sobre la enseña que fue retirada por la Armada tras ser detectados los desperfectos.
"Calculamos que este fin de semana probablemente ya pueda estar de nuevo izada esa bandera", ha señalado antes de comprometerse a sustituirla "en unos días".
Retirada por la Armada
La Armada, encargada de custodiar la bandera y de izarla, arriarla y ponerla a media asta, fue la que la retiró este miércoles.
Así, al constatar los daños que la enseña nacional ha sufrido por el temporal que ha dejado nieve, lluvia y vientos fuertes en la capital, el consistorio ha avisado a la Armada de que estaba "rota" y procedió a arriarla.
La borrasca 'Kristin' mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Canarias, con avisos rojos por viento en Cáceres y Almería. El temporal está afectando gravemente a las comunicaciones, sobre todo a las carreteras.
