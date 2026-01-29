"¡Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid!": Chris Hemsworth llega a la capital para promocionar su nueva película

El pasado sábado, Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth llegaban a la capital para promocionar la última película del actor australiano. Así lo anunciaban a través de sus redes sociales donde pudimos ver a un Chris visiblemente emocionado exclamando "¡Viva España, viva Madrid, preciosa Madrid! Adoro esta ciudad, y la gente es increíble".

Con motivo del estreno del largometraje Ruta de Escape ("Crime 101"), el que ya es conocido como "el marido guiri de España" escogió el hotel del momento tres días antes de su apertura oficial el 29 de enero. Hablamos del Club Metrópolis, obra de Marta Seco y Sandro Silva, que no dudaron en blindar su tercera planta para acoger al icónico actor y a su director Bart Layton.

Siete restaurantes y apenas 19 suites

Con ocho plantas y una azotea, así es el prestigioso Club Metrópolis, que representa el sueño de Marta Seco y Sandro Silva fundadores del Grupo Paraguas. Situado en el 39 de la Calle Alcalá, el edificio cuenta con un sótano abierto al público que pone a disposición de los madrileños una experiencia sensorial "inédita" con el restaurante Spa de Langostas y una zona de baile con DJ.

Detalle de una de las 19 suites del hotel 'boutique'. / Metrópolis

Entre la planta 0 y la plata 2, los restaurantes Tasca Fina, Barra de Oricios, Victoria o La Galería ofrecen una de las ofertas gastronómicas más variadas y sofisticadas de la capital, para dar paso al hotel boutique del Club Metrópolis en su tercera y cuarta planta. Con 19 suites, las vistas van desde Cibeles, a la Calle Alcalá, El Retiro o Gran Vía. Con una decoración descrita como "lujo silencioso", estas habitaciones han sido las encargadas de alojar a la pareja de actores durante el pasado fin de semana.

En la planta 5, exclusiva para socios, encontramos un espacio polivalente para celebrar eventos culturales, y, la planta 6, descrita como "el rooftop más exclusivo de Madrid" fue el espacio escogido por Chris Hemsworth para presentar Ruta de Escape ("Crime 101").

Un thriller que promete persecuciones y carreras a contrarreloj

El acto, que tuvo lugar el pasado martes 27 de enero, estuvo pasado por agua debido a las recientes lluvias que han asolado Madrid en las últimas semanas. En este thriller de acción y tensión, Chris da vida a Davis, un ladrón escurridizo de golpes de alto riesgo.

La película 'Ruta de Escape' se estrenará en las salas el próximo 13 de febrero / Filmaffinity

En esta adaptación de las novelas de Don Winslow, los espectadores pueden esperar persecuciones y carreras a contrarreloj. Ambientada en los Ángeles, el reparto incluye otros nombres conocidos como Halle Berry (que da vida a Sharon, una desilusionada ejecutiva de seguros), Mark Ruffalo (el teniente Lubesnik) y Barry Keoghan (Omar, un ladrón con métodos ciertamente inquietantes).