Más de un centenar de intervenciones de Emergencias en Madrid capital por la nevada de Kristin

Las Emergencias del Ayuntamiento de Madrid no tuvieron un miércoles tranquilo. La nevada exprés que trajo la borrasca Kristin provocó la movilización de bomberos y Samur-Protección Civil, que tuvieron que intervenir en más de un centenar de ocasiones, sin tener que lamentar ningún suceso de gravedad.

Entre las 8:00 y las 13:00 horas, el tiempo que duró la nevada en la capital, los Bomberos del Ayuntamiento atendieron medio centenar de situaciones, siendo la más destacada la caída de un árbol en M-30 a la altura de la avenida de San Luis, aunque no se registraron heridos de ninguna consideración. Por su parte, Samur-Protección Civil intervino hasta en 73 ocasiones, de las que 21 fueron caídas, ninguna de ellas de gravedad.

Así lo ha comunicado, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien ha explicado que el Consistorio mantuvo la alerta por fuertes vientos hasta las 18:00 horas, cuando se desactivó el plan de emergencias.

"Hubo momentos complicados por la mañana", ha reconocido la vicealcaldesa, que ha destacado el despliegue municipal fue de "extraordinaria relevancia" en cuanto al número de operarios y las máquinas utilizadas para limpiar las calles. En concreto, el Ayuntamiento de Madrid movilizó 5.600 operarios, 264 medios mecánicos y 1.250 manuales, fundamentalmente en los distritos del norte, como Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa-Aravaca, donde se concentró la mayor parte de la nevada.

Sanz también ha hecho mención a los recursos de Madrid Calle 30, cinco furgones, dos grúas ligeras, una grúa de vehículos pesados, tres extendedores de sal manual, con 150 máquinas quitanieves preparadas en la capital, 8.000 toneladas de sal y 2,2 millones de litros de salmuera para distribuir por las calles, habilitando también los cantones para esa recogida de la sal.

Toda esta movilización permitió, según el Ayuntamiento, mantener operativas las principales vías y recuperar de forma progresiva la circulación en los túneles y en la red de la EMT, que volvió a la normalidad a lo largo de la mañana.