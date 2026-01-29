La Casa Encendida consagra 2026 a 'comprender' el mundo de la mano de Virginie Despentes, Philippe Sands, Donna Haraway o Remedios Zafra

No resulta fácil entender lo que pasa en un mundo en el que, cada vez más, parece que todas las decisiones que se toman son equivocadas. Por eso hay que saludar que la nueva temporada de La Casa Encendida orbite sobre un término, Comprender, que se hace más necesario que nunca. La línea establecida desde el año pasado por el centro cultural de Lavapiés está guiada por lo que sus responsables han denominado Verbos Encendidos. Si el que marcó la temporada recién terminada fue el primero, Escuchar, será este otro el que defina la que ahora comienza, y que precisamente es fruto de un proceso de escucha en el que se consultó a un millar de sus visitantes. El 2026 que espera en el centro de la Fundación Montemadrid será un año plagado de encuentros, exposiciones y actividades de todo tipo con las que se pretende descifrar el complicado laberinto contemporáneo.

Por esa "necesidad urgente de nuestra sociedad de tener referencias, de intentar conseguir algún tipo de confort o de consuelo ante la incertidumbre de este momento de transición que vivimos", explica Pablo Berástegui, director de La Casa Encendida, la razón de poner a todos sus equipos a trabajar en torno a esa palabra. Como apunta el director creativo Nacho Padilla en uno de los textos con los que se presenta este nuevo año de actividades, 'comprender' es un verbo que lleva aparejada la idea de unirse, de compartir, de ser hospitalario "para que lo distinto no quede fuera". Y eso es lo que han procurado trasladar a un programa en el que se integran las más diversas disciplinas y periferias del arte y del pensamiento, organizados en torno a tres grandes ejes.

Mucho que entender

Se intentará comprender el mundo, por ejemplo, y para ello se contará con la participación de un pensador como Josep Ramoneda y su perspectiva sobre las humanidades, con el abogado especializado en justicia internacional Philippe Sands, con la popular escritora y feminista heterodoxa Virginie Despentes o con la periodista Olga Rodríguez, anfitriona de charlas con diversos invitados en torno a los nuevos y viejos colonialismos o al papel que Europa puede jugar en ese mundo enloquecido.

Otra línea es la que se propone comprender la sociedad, y quienes tendrán voz en ella serán la socióloga Remedios Zafra, último Premio Nacional de Ensayo, que recuperará sus propias tesis y las de Simone Weil sobre la vida, el tiempo y el trabajo; la filósofa eslovena Alenka Zupancic conversando sobre 'las sociedades insensibles' y la artista visual francomarroquí Bouchra Khalili, que presentará sus instalaciones de vídeo en torno a diversos momentos históricos de emancipación colectiva.

La instalación de Maya Pita-Romero en la muestra colectiva 'Generación 26'. / Cedida

Capítulo aparte merece la comprensión de la naturaleza, una de las cuestiones clave para nuestra supervivencia y la del planeta, y en torno a ella se articulan charlas como la de Donna Haraway, la esencial pensadora ecofeminista, el encuentro que reunirá a la experta colombiana en temas de biodiversidad Brigitte Baptiste con el arquitecto y pensador de futuros madrileño Andrés Jaque o la instalación del fotógrafo suizo Yann Gross sobre la wardian case, la caja de vidrio que se usaba en el siglo XIX para transportar plantas vivas por el mundo en tiempos de auge colonialista, un trabajo que explora las tensiones entre la preservación y la dominación.

Habrá mucho más, entre otros un foco sobre la trayectoria de Rodrigo García, uno de los nombres más destacados de la vanguardia escénica española, o una exposición, continentes como semillas, que reúne las prácticas artísticas de La Chola Poblete, Niño de Elche y Pedro G. Romero. También eventos que aterrizan puntualmente cada año en el edificio de la Ronda de Valencia, como la feria Libros Mutantes, el festival Electrónica en Abril, las veladas veraniegas de La Terraza Magnética o el encuentro Conciencia Afro. Pero antes de que llegue todo eso, la temporada arranca con varias exposiciones que ya se pueden visitar.

Nueva hornada

La primera parada es Generación 26, una exposición que desde el año 2000 funciona como termómetro del arte joven hecho en España. Esta edición se podrá visitar hasta el 19 de abril y reúne los seis proyectos ganadores del programa, en una reformulación que pretende mejorar las condiciones del artista emergente: se reduce el número de premiados (eran ocho hasta ahora) para incrementar la dotación hasta 12.000 euros por proyecto (10.000 destinados a producción y 2.000 en honorarios). La exposición no se plantea como un escaparate de piezas cerradas, sino como un lugar donde el propio público va a poder presenciar la evolución de varias de ellas e incluso sus procesos creativos, con obras que se despliegan en el tiempo y en relación directa con el espacio que las contiene.

Las aproximaciones son diversas. En la primera de las salas que ocupa la exposición, Hodei Herreros Rodríguez convierte la voz y el maquillaje en herramientas de resistencia con una instalación en la que se puede escuchar, y ver en un vídeo, a un coro de siete mujeres cis y trans haciendo ejercicios de calentamiento de voz, con una serie de copas y jarras de alpaca clavadas en la pared que tienen sus bordes tallados y pintados como si fueran bocas adornadas con carmín. Maya Pita-Romero construye en cambio arquitecturas textiles transitables, en concreto una cueva hecha con sábanas de sus abuelas que, a la vez que remite a la idea del refugio y el cuidado, también nos alerta sobre la asfixia que pueden acabar provocando esos espacios que teóricamente nos protegen. Víctor Ruiz Colomer, por su parte, plantea una serie de frágiles esculturas que reordenan la relación entre cuerpo y espacio y para las que, cuenta, trasladó su lugar de trabajo desde el estudio a un hospital mental, donde estableció con psiquiatras, pacientes e investigadores "unas conversaciones en torno a las prácticas de diagnóstico y seguimiento, y a la convivencia entre pacientes y doctores".

La instalación de Víctor Santamarina en 'Generación 26' ya ha sufrido el impacto del tiempo esperado. / Cedida

La segunda tanda del recorrido arranca con el trabajo de Élan d’Orphium, un congelador con varias figuritas de pájaros hechos no con orina, sino con "lluvia dorada helada" según explica quien la firma, que argumenta que "la orina es algo cotidiano, ordinario, mientras que la lluvia dorada es una forma de esta en la que aparecen aspectos como la dedicatoria, la complicidad o el regalo". Una pieza en torno al deseo y los afectos que también está sujeta a la acción del tiempo, porque la orina tiene mayores dificultades para su congelación y las figuritas hay que renovarlas cada poco tiempo con la propia orina generada por su cuerpo. Precisamente el colapso es el elemento que define la pieza de Víctor Santamarina, cuatro pilares de encofrado hecho con cera que, por su propia materialidad, el tiempo va haciendo mutar hasta derretirse y quebrarse: uno de ellos ya ha sufrido un derrumbe y tiene sus trozos esparcidos por el suelo. La obra lidia con la fragilidad, y con su resquebrajamiento "abre el espacio para que un nuevo sistema de signos o formas emerja y se abra la posibilidad de reformular el presente y el futuro", también en lo político, explica. La catalana Claudia Pagès parte en cambio de materiales de archivo: de las filigranas del siglo XV conservadas en el Museu Molí Paperer de Capellades ha extraído las marcas de agua con figuras de perros, castillos y torres que proyecta en una pared mientras se oye la conversación que mantiene con su sobrina de dos años sobre ellas. Una pieza que nos interroga sobre la historia y la representación de las estructuras de poder.

Otras perspectivas

Hay más que ver ya en La Casa Encendida: uno de sus torreones, donde hubo un pequeño auditorio y sala para talleres y en el futuro estará instalado su restaurante, lo ocupa ahora una instalación escultórica imponente, Fundación. El artista brasileño Marlon de Azambuja ha vertido sobre el suelo casi nueve toneladas de cemento que ahora se ven así, sin moldear, con los enormes manchurrones que genera vaciar directamente cubos llenos de este material. También hay una pequeña grada. El conjunto es una escultura habitable en la que "van a suceder varias cosas, hay muchas capas de intenciones y es difícil decir qué es", señala antes de explicar que el lugar va a escoger encuentros con diferentes artistas. En un círculo, también de hormigón, ha tallado el hueco de un sombrero invertido, uno que en lugar de ponérselo en la cabeza obligaría a meter la cabeza en él y quedarse boca abajo, invirtiendo la perspectiva y la hegemonía que la noción de 'norte' ha tenido en nuestra cultura, señala.

La intalación 'The Fold', de Hoda Afshar, consta de vídeo y diapostivas. / Cedida

La última de las instalaciones que arrancan estos días es The Fold, de la artista iraní Hoda Afshar, con la que a través del trabajo del psiquiatra y fotógrafo francés Gaëtan Gatian de Clérambault (1872–1934), que retrató a mujeres islámicas con velo en el Marruecos de principios del siglo XX, indaga en la herencia de la mirada colonialista y su conexión con el cuerpo. En un vídeo, diferentes expertos argumentan sobre esta materia mientras, enfrente, tres proyectores disparan las imágenes disparadas por Clérambault. La acoge una sala oscura, envuelta en el blanco y negro de las imágenes, que podría tener algo de clase o de auditorio universitario. Quizá sea ese el espacio más evidentemente consagrado a 'comprender' de los que arrancan una temporada con mucho de pedagógico en La Casa Encendida.