Carne ilegal para restaurantes de comida asiática en Madrid: casi cien detenidos por irregularidades en la cadena de producción

La Guardia Civil ha detenido a 93 personas, cuatro de ellas jurídicas, por irregularidades en la cadena de producción alimentaria. En una de esas operaciones, la carne obtenida llegó a distribuirse por canales irregulares a restaurantes de comida asiática en Madrid.

Las investigaciones, desarrolladas a través del Seprona, se producen en el marco de un dispositivo especial de inspecciones en explotaciones ganaderas, transportes y mataderos de toda España, que forman parte de la estrategia europea "De la granja a la mesa", según ha informado en un comunicado este jueves la Dirección General de la Guardia Civil.

Las detenciones se han producido en las provincias de Toledo, Ciudad Real, Ávila, la Comunidad de Madrid, Badajoz, Córdoba y Murcia. Además, los agentes han inmovilizado o sacrificado casi 1.500 animales debido a irregularidades sanitarias o de bienestar (673 ovejas, 368 aves, 184 cabras, 208 cerdos, siete caballos y un ciervo).

Operación 'Pox' y la carne en asiáticos de Madrid

Entre estas investigaciones, la Guardia Civil destaca la Operación 'Pox', que ha permitido desmantelar una organización criminal que operaba en las provincias de Toledo, Ávila y Madrid, dedicada a introducir ilegalmente carne de ovino y caprino en la cadena alimentaria mediante explotaciones y mataderos clandestinos, sin control sanitario, y con documentos falsificados. La carne obtenida se distribuía por canales irregulares a restaurantes asiáticos en la capital.

El principal investigado gestionaba una explotación ilegal en Toledo junto con otros implicados. Se dedicaba a transportar ganado de explotaciones legales e ilegales hacia esta instalación, que acababan en mataderos clandestinos donde eran sacrificados en condiciones insalubres.

La operación concluyó con 30 investigados y la intervención de animales y productos cárnicos. Fue coordinada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona y Europol; así como de autoridades autonómicas y locales de Madrid y Castilla-La Mancha.

Otras detenciones

En la Operación ‘Saxum tubercum’ se detectó en la provincia de Badajoz la manipulación fraudulenta de pruebas de tuberculosis bovina en una explotación ganadera. Al inspeccionarla, se localizaron medicamentos veterinarios y humanos sin control, así como prácticas destinadas a ocultar la enfermedad. En esa misma provincia, también se desarticuló un grupo familiar de seis personas dedicado a robar ganado ovino. Ante la sospecha de que las ovejas sustraídas pudieran camuflarse en explotaciones cercanas, se intensificaron las inspecciones y controles en fincas anexas. Se recuperaron los animales sustraídos y se inmovilizaron 262 cabezas sin trazabilidad.

En la Operación ‘Antimicrobiano’ se detectaron irregularidades en la prescripción de recetas por parte de un veterinario de Córdoba y la posterior dispensación del medicamento en Córdoba y Ciudad Real. En la inspección se corroboró la mala práctica y fueron investigadas cuatro personas físicas y una jurídica por delitos contra la salud pública, intrusismo profesional y falsificación documental. Además, en esa misma provincia, se investigó un comercio online ilegal de medicamentos veterinarios. Se localizó una nave clandestina con más de un centenar de productos ilícitos y más de mil medicamentos sin trazabilidad, destinados a envíos a nivel nacional. Fueron investigadas dos personas y una jurídica por delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

En la Operación ‘Cabiano’ y con la colaboración de los organismos oficiales en Bélgica, se investigaron posibles irregularidades en la documentación para el transporte de caballos desde Bélgica hasta Cartagena, que iban a ser exportados a Libia y Líbano. La investigación constató que los caballos no constaban en sus registros, y se imputa a los autores un delito de falsedad documental.

Durante estas investigaciones se han registrado 65 infracciones penales, la mayoría delitos de maltrato y abandono animal, y en menor medida relacionados con la salud pública por uso irregular de medicamentos veterinarios, intrusismo profesional, el destino de animales no aptos para consumo humano a la cadena alimenticia, la falsedad documental y la pertenencia a grupos criminales. Por otro lado, de las 3.316 infracciones administrativas detectadas, el 81 % han sido catalogadas como incumplimientos a la normativa de sanidad animal y epizootias, el 4% a la normativa sobre actividades clasificadas y el 3% a la normativa sobre animales de compañía, entre otras.