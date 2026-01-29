La Carlos III organiza en Getafe una antesala de los Goya con la proyección de 8 películas

La Universidad Carlos III (UC3M) y el Ayuntamiento de Getafe han puesto en marcha el ciclo 'Hacia los Goya. Un regreso de cine', que convertirá al Teatro Federico García Lorca de Getafe en un espacio de encuentro con el cine español en las semanas previas a los Premios Goya, cuya gala se celebrará el 28 de febrero.

A través de una cuidada programación de proyecciones y coloquios sobre ocho películas nominadas a los Goya, este ciclo propone "una mirada plural al cine español actual, atendiendo a la diversidad de relatos, voces y miradas que lo conforman", según ha destacado la universidad en la presentación de la iniciativa.

El ciclo se plantea como una invitación a mirar el cine como una expresión artística compleja, reconociendo el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada película, por lo que el programa contará con la participación de profesionales vinculados a las obras, que compartirán con el público los procesos creativos.

Aunque el ciclo ha arrancado esta semana con la proyección de 'La Furia', de Gemma Blasco, y de 'Olivia y el terremoto invisible', de Irene Iborra, el plato fuerte llegará el próximo lunes 2 con la proyección de 'El Cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar, que contará un coloquio con su productor, Fernando Bovaira.

La película 'Romería', de Carla Simón, podrá verse el martes 3 de febrero y contará con uno de sus actores, Mitch Robles; mientras que 'Tardes de soledad', de Albert Serra, llegará el lunes 16 de febrero y también contará con la presencia de su productor Luis Ferrón.

Esa misma semana se proyectará 'Decorado', de Alberto Vázquez, el 17 de febrero; 'Los aitas', de Borja Cobeaga, el miércoles 18 de febrero, que irá seguida de un coloquio con el actor Iñaki Ardanaz; y cerrará el ciclo 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, el 19 de febrero.

'Hacia los Goya. Un regreso de cine' supone también un regreso simbólico a la experiencia del cine vivido de cerca, con sus historias, sus equipos y su público, ya que cada proyección irá acompañada de un coloquio con personas vinculadas a las películas, generando un diálogo directo entre creadores y espectadores.

El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con el objetivo de reforzar el compromiso compartido con la cultura, la creación audiovisual y el cine entendido como espacio de reflexión, aprendizaje y encuentro.

Por ello, la iniciativa incorpora además como principal novedad una dimensión formativa, al contar con la participación del alumnado del Doble Grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Carlos III, que se encargará de la presentación de las sesiones.

De este modo, el ciclo consolida una forma de entender el cine como un espacio compartido de aprendizaje, emoción y cultura accesible para toda la ciudadanía. El precio de la entrada será de 3 euros por sesión, con la posibilidad de adquirir un abono para todo el ciclo por 18 euros.

Tras cada proyección, el público podrá participar en un encuentro con miembros del equipo de la película, completando así una propuesta cultural que sitúa a Getafe en el camino hacia la gran noche del cine español.