TEMPORAL
El Canal de Isabel II inicia el desembalse de agua en cuatro presas por las lluvias
Esta medida preventiva responde a la necesidad de mantener los niveles de resguardo de los embalses, frente al deshielo o las borrascas
EFE
El Canal de Isabel II ha iniciado maniobras de desembalse en las presas de Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas y Pedrezuela ante el aumento de las reservas hídricas por el temporal de nieve y lluvias.
Las infraestructuras de Pinilla, Riosequillo y Puentes Viejas, en la cuenca del río Lozoya, desalojan caudales de 30, 27 y 40 metros cúbicos por segundo, respectivamente, mientras que desde la presa de Pedrezuela se están vertiendo 12 metros cúbicos por segundo al cauce del río Guadalix, según la empresa pública.
Esta medida preventiva responde a la necesidad de mantener los niveles de resguardo de los embalses, frente al deshielo o las borrascas.
Las presas cumplen con una función esencial de regulación de los ríos, laminando las avenidas y ayudando a prevenir inundaciones por aumentos bruscos de caudal, recuerda Canal de Isabel II.
En declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha destacado la importancia de esta planificación anticipada tras alcanzar los embalses un 73% de su capacidad total.
Novillo ha explicado que "ya estamos manejando los desembalses oportunos para que tengamos la suficiente seguridad de afrontar lo que puede venir, como el deshielo en la sierra o que continúen estas borrascas".
Los embalses deben tener libre un volumen útil para recibir y regular las posibles avenidas de agua sin comprometer la seguridad de la propia infraestructura ni de los cauces situados aguas abajo.
Canal de Isabel II precisa que buena parte del agua desembalsada por seguridad hidrológica va a parar a otras reservas que almacenan agua para el abastecimiento de la población como El Atazar.
El consejero ha destacado la coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
El consejero ha explicado que "estamos muy coordinados y vamos a estar observando por si hubiera que activar el plan de inundaciones, aunque de momento la situación está controlada" con los protocolos de actuación vigentes.
Novillo ha indicado que "en este momento, según el análisis con la Confederación, los aforos no van a superar el nivel de riesgo que obligue a activar medidas de prevención" adicionales. El responsable regional recuerda que la comunidad sale de un periodo de verano y que este llenado de los trece embalses aporta seguridad para el abastecimiento futuro.
- La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
- En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Desarticulada una banda con implicados en Toledo que estafaba a empresas a través del método 'falso CEO
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
- Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve