La Cámara de Cuentas regional cumple 25 años: más de 450 informes para fomentar la "fiscalización" política y económica

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid cumple su XXV aniversario tras impulsar más de 450 informes a lo largo de estos años con el objetivo de fomentar la "fiscalización" política y económica a los diferentes gobiernos autonómicos.

La Real Sede de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad, ha acogido este jueves una jornada conmemorativa por los 25 años de labor de este organismo "velando por la legalidad y el control de las finanzas públicas" la Comunidad, a la que han asistido su actual presidente y exmandatario madrileño, Joaquín Leguina, y la líder del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso.

En su intervención, la presidenta regional ha subrayado que su trabajo en este cuarto de siglo ha sido "decisivo" para conseguir una gestión de fondos públicos "más transparente y eficaz", "siempre con autonomía e independencia ante los sucesivos gobiernos y diferentes composiciones de la Asamblea de Madrid".

"La importancia de este órgano aumenta a medida que los gobiernos autonómicos hacen frente a una gestión pública cada vez más exigente, con más y mejores servicios públicos, nuevas infraestructuras, más inversiones, todo para hacer frente, para responder a un crecimiento constante de la población y a los propios cambios sociales que suceden especialmente en una región tan dinámica como la Comunidad de Madrid", ha subrayado.

Así, ha afirmado que los madrileños son cada vez "más exigentes" a la hora de conocer las cuantías y el origen de los fondos públicos, las políticas y los programas que se aplican, así como los objetivos que se persiguen. Por ello, exigen un uso adecuado para lo que las administraciones tienen "la obligación de ofrecer una información clara y fácilmente accesible".

Ayuso ha apostillado que el control a los gobiernos se hace políticamente, a través de la Asamblea; a nivel interno, mediante la Intervención General; y el externo, gracias a esta Cámara de Cuentas, que realiza su trabajo "desde la más absoluta independencia".

"El Gobierno de la Comunidad de Madrid, de hecho, es el que más se somete al control parlamentario y esto es por sesiones, pero también por el volumen de las iniciativas", ha indicado, a la vez que ha destacado las más de ocho millones de visitas en el Portal de Transparencia donde se da información de más de 150.000 contratos al año.

Evitar desviaciones de poder y tentaciones autocráticas

Desde su creación, ha emitido más de 450 informes de todo el sector público madrileño, como la Administración regional, entidades locales, empresas públicas, fundaciones, organismos autónomos o universidades y la presidenta ha recordado que 2023 la Asamblea aprobó la renovación de su composición eligiendo a Leguina como presidente - a quien ha agradecido su labor.

"Los mecanismos de control de los poderes públicos son instrumentos de los que se dota el Estado de Derecho para asegurar un correcto equilibrio entre ellos, especialmente entre el Legislativo y el Ejecutivo, y siempre tratando de evitar desviaciones de poder, corrupción y tentaciones autocráticas", ha aseverado.

Por ello, Díaz Ayuso ha insistido en que es fundamental la defensa del Estado de Derecho porque cuando "se huye" de él y "se amnistía a quienes cometen graves delitos", se consigue que "la inseguridad jurídica, la opacidad, la arbitrariedad y la paralegalidad" se puedan volver estructurales. "Entonces es cuando todo cae, desde la confianza ciudadana a la propia prosperidad misma", ha expresado.

Por su parte, Leguina ha subrayado que hace 25 años la Cámara de Cuentas regional era "completamente diferente" a la actual poniendo el foco en lo importante de que "se gaste bien"

"Estoy contentísimo, no de haber sido presidente, que también, sino de ver cómo la institución va para arriba, cada vez más querida. Yo me alegro mucho porque los que le han hecho subir más han sido los que me han seguido a mí, es decir, mis adversarios políticos, que dejaron de ser hace mucho adversarios", ha expresado, a la vez que ha aprovechado su intervención para recordar que sigue siendo miembro del PSOE "gracias a un juicio que le ganó" al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Rendición de cuentas e independencia

También ha intervenido en el acto la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quien ha puesto el foco en el papel de estos organismos en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad de la gestión pública.

"Esta Cámara se ha consolidado como una institución reconocida y plenamente integrada en el sistema de control externo por el rigor técnico, la independencia en el ejercicio de sus funciones y la utilidad de sus informes para los poderes públicos y para la ciudadanía", ha ensalzado, por lo que considera que este aniversario es un reconocimiento de su "esfuerzo continuado".