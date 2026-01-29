Abre una tienda de cajas sorpresa en este centro comercial de Madrid: consigue productos premium por menos de tres euros

El fenómeno comercial de las cajas misteriosas llega a Madrid. Si ya es emocionante que nos llegue a nuestro domicilio un paquete del que no recordamos su contenido, imagina una tienda llena de ellos.

Y es que un nuevo espacio pop-up ha abierto sus puertas en el centro comercial intu Xanadú hasta el próximo 1 de febrero, donde se han puesto a la venta 10 toneladas de cajas con contenido sorpresa.

Los compradores no pueden saber qué hay en su interior hasta que lo han pagado y puede ser cualquier cosa: ropa, zapatos, maquillaje, ordenadores, videojuegos... La iniciativa corre a cargo de la start-up francesa King Colis, especializada en recuperar envíos que, por errores en la dirección, datos incorrectos u otros problemas logísticos, nunca llegaron a manos de sus destinatarios.

Cada año desaparecen más de 12 millones de paquetes en Europa

Según estimaciones del sector, cada año desaparecen así unos 12 millones de paquetes en Europa. Este modelo no solo genera una experiencia de compra lúdica, sino que reduce la huella ecológica al evitar que productos perfectamente válidos se conviertan en residuos.

La nueva pop-up ubicaba en Arroyomolinos busca paliar este efecto. El contenido de los paquetes es desconocido y se adquieren exactamente en el mismo estado en el que se recibieron, por lo que el comprador no podrá saber qué hay en su interior hasta pasar por caja. Estas se venden al peso y se pueden comprar tantos kilos como se desee. Además, hay dos modalidades: estándar, por 2,29 euros por cada 100 gramos, y premium, que alcanzan los 2,99 euros.

Ahora, has de saber que no tendrás todo el tiempo que quieras para comprar. La tienda estará abierta de 11.00 a 21.00 horas y cada visitante dispondrá de 10 minutos para elegir los paquetes. Una vez elegidas las cajas, pesadas y abonado el importe, se puede abrir y descubrir la sorpresa que contiene en su interior.