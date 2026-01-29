NUEVA APERTURA EN LA CAPITAL
La centenaria bodega Marqués de Murrieta abre en Madrid su gran 'casa' del vino y la cultura
La bodega riojana abre una sede de 1.000 metros cuadrados en el centro financiero de la capital, concebida como punto de encuentro internacional para profesionales del vino, la gastronomía y el diseño
La bodega Marqués de Murrieta, pionera y centenaria del vino Rioja, ha inaugurado Casa Murrieta en Madrid, un nuevo espacio privado concebido como punto de encuentro internacional para la cultura del vino, la gastronomía y el diseño. La sede, situada en pleno centro financiero de la capital, concretamente en Paseo de la Castellana 126, refuerza la proyección institucional y social de la marca fuera de Rioja.
Casa Murrieta se presenta como un concepto innovador dentro del sector vitivinícola. La nueva sede alberga tanto las oficinas del equipo de la bodega como un espacio social privado de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, destinado a encuentros profesionales, catas y presentaciones vinculadas a la marca en todo el mundo.
El presidente de Marqués de Murrieta, Vicente D. Cebrián-Sagarriga, ha señalado que "Casa Murrieta trae la esencia de nuestras bodegas de Rioja y Rías Baixas a Madrid, creando una atmósfera idónea en la que poder disfrutar de nuestros vinos acompañados por la gastronomía de más alto nivel". El proyecto arquitectónico y de interiorismo ha estado dirigido por Lázaro Rosa-Violán.
El espacio social es el eje central de la nueva sede e incluye una cava, sala de cata, comedor, salón privado y un amplio patio ajardinado diseñado por el estudio Locus Landscape. Este entorno está concebido como escenario para actividades dirigidas a profesionales del sector vinculados a la bodega.
Centro artístico y cultural privado
Además de su función enológica y gastronómica, Casa Murrieta actúa como centro artístico y cultural privado. Sus salas albergan una selección de obras de artistas como Eduardo Chillida, Alexander Calder, Ramon Enrich, Joan Miró, Pablo Palazuelo o Antoni Tàpies, junto a mobiliario de autor y piezas singulares, como una gran mesa de mármol de Calacatta y cristal de roca o un mural inspirado en los paisajes de La Rioja.
El interiorista Lázaro Rosa-Violán ha destacado su "satisfacción" por participar en el proyecto y por "lograr trasladar a Madrid el espíritu de excelencia de una bodega número uno". "Un desafío que, tanto mi equipo como yo, hemos afrontado con entusiasmo y que hoy celebramos con orgullo", ha añadido.
Por su parte, Gonzalo Morillo, fundador de Locus Landscape, ha subrayado que el jardín "no es solo un elemento estético", sino "un gesto firme de la propiedad hacia la sostenibilidad, la excelencia y la integración de la naturaleza en su día a día".
La apertura de Casa Murrieta coincide con un momento de reconocimiento internacional para la bodega, después de que la edición internacional de Forbes la haya distinguido como mejor bodega de Europa en el ranking The World's 50 Best Wineries.
