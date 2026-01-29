INFRAVIVIENDA
El Ayuntamiento de Madrid desmanteló 406 asentamientos ilegales en 2025
Arganzuela, Moncloa y Retiro fueron los principales distritos en los que se ha actuado
EFE
El Ayuntamiento de Madrid desmanteló durante 2025 un total de 406 asentamientos ilegales en la ciudad, principalmente en los distritos de Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Retiro.
Así lo ha dado a conocer este jueves, tras la Junta de Gobierno de Cibeles, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, quien ha explicado que el Consistorio activa de forma permanente los protocolos de actuación frente a este tipo de asentamientos. Asimismo, ha detallado que, a lo largo del año pasado, el protocolo de atención a personas sin hogar se puso en marcha en 915 ocasiones.
En estos dispositivos participan de manera coordinada distintos servicios municipales a través de las juntas de distrito, entre ellos el Samur Social, los servicios de limpieza, la Empresa Municipal de Transportes y Servicios Urbanos (Selur), la Policía Municipal y los servicios de disciplina urbanística, entre otros.
En relación con el asentamiento de Ventas, la vicealcaldesa ha confirmado que ya se ha iniciado la actuación: "Se actuó ayer y se va a seguir actuando durante los próximos días". En este sentido, Sanz ha indicado que se ofrece a las personas que se encuentran en estos asentamientos plazas en recursos municipales y atención social, al tiempo que se activan el resto de servicios necesarios para el desmantelamiento y la recuperación del entorno urbano.
- La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve
- En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
- Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?