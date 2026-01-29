El Ayuntamiento de Madrid desmanteló 406 asentamientos ilegales en 2025

El Ayuntamiento de Madrid desmanteló durante 2025 un total de 406 asentamientos ilegales en la ciudad, principalmente en los distritos de Arganzuela, Moncloa-Aravaca y Retiro.

Así lo ha dado a conocer este jueves, tras la Junta de Gobierno de Cibeles, la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, quien ha explicado que el Consistorio activa de forma permanente los protocolos de actuación frente a este tipo de asentamientos. Asimismo, ha detallado que, a lo largo del año pasado, el protocolo de atención a personas sin hogar se puso en marcha en 915 ocasiones.

En estos dispositivos participan de manera coordinada distintos servicios municipales a través de las juntas de distrito, entre ellos el Samur Social, los servicios de limpieza, la Empresa Municipal de Transportes y Servicios Urbanos (Selur), la Policía Municipal y los servicios de disciplina urbanística, entre otros.

Noticias relacionadas

En relación con el asentamiento de Ventas, la vicealcaldesa ha confirmado que ya se ha iniciado la actuación: "Se actuó ayer y se va a seguir actuando durante los próximos días". En este sentido, Sanz ha indicado que se ofrece a las personas que se encuentran en estos asentamientos plazas en recursos municipales y atención social, al tiempo que se activan el resto de servicios necesarios para el desmantelamiento y la recuperación del entorno urbano.