Agricultores y ganaderos madrileños piden a Ayuso más control de fauna salvaje y medidas por el relevo generacional

Los principales agricultores y ganaderos de la Comunidad de Madrid se reunieron este jueves con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle sus demandas sobre un mayor control de la fauna salvaje, la puesta en marcha de medidas que aseguren el relevo generacional en el campo y protección frente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La cita, celebrada en la Real Casa de Correos, se mantuvo pese a que los actos reivindicativos previstos, como la tradicional tractorada y reparto de cocido madrileño en la Puerta del Sol, tuvieron que cancelarse por retrasos burocráticos y condiciones meteorológicas adversas.

Durante la reunión, los representantes de Asaja Madrid, UPA, UGAMA, AGIM-COAG y UCAM trasladaron sus preocupaciones: alertaron de que el acuerdo UE-Mercosur sitúa al sector como “moneda de cambio” frente a productos importados, reclamaron ayudas anticipadas y medidas que garanticen la soberanía alimentaria, y denunciaron que la sobrepoblación de conejos, la abundancia de palomas y la amenaza de lobos ponen en riesgo los cultivos, especialmente el cereal, que consideran el “gran perjudicado” si no se actúa pronto.

El relevo generacional también fue una prioridad, ya que la edad media en el sector alcanza los 67 años, y los representantes subrayaron la necesidad de recursos y espacios para que los jóvenes puedan incorporarse al campo. Asimismo, reclamaron simplificación burocrática y apoyo a la competitividad de las explotaciones, al tiempo que hicieron un llamamiento a los ciudadanos para consumir productos locales y fomentar una “competencia leal”, recordando que “Madrid también es campo”.

Desde el Gobierno regional, se destacó que la presidenta Ayuso mostró su apoyo a las reivindicaciones y su disposición a ayudar al sector frente a trabas burocráticas y desafíos de competitividad. La Comunidad recordó que el pasado 15 de enero firmó un pacto con las organizaciones agrarias solicitando a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta garantizar la protección de agricultores y ganaderos españoles y comprometerse a trabajar conjuntamente para asegurar la viabilidad y rentabilidad del sector.

Además, la Comunidad ha desarrollado políticas de apoyo al campo madrileño desde 2019, como el Plan Terra con 100 millones de euros y el Plan de Dinamización del Sector Primario, dotado con más de 148 millones de euros para 2025-2029, que incluyen medidas para combatir la pérdida de rentabilidad, asegurar el relevo generacional, mejorar la sanidad animal y fomentar la innovación tecnológica. Desde julio de 2023, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha tramitado casi 174 millones de euros en ayudas al sector ganadero, enfocadas en modernización, sostenibilidad y rentabilidad, con incentivos para jóvenes ganaderos, ganadería ecológica y prevención de ataques de lobos.

Noticias relacionadas

Los colectivos confirmaron además una nueva reunión para el 6 de febrero con el consejero Carlos Novillo Piris y la Cámara Agraria, para continuar el diálogo sobre las medidas necesarias que garanticen un futuro sostenible y competitivo para el sector primario madrileño.