La Aemet activa el aviso amarillo por viento y nevadas en Madrid: estas son las zonas afectadas este viernes

Lluvia, frío y un manto blanco de nieve que pintó de blanco a la Comunidad de Madrid: estas fueron las consecuencias del paso de la borrasca Kristin. Para este viernes, el temporal en la capital pretende ser más estable, pero las lluvias continúan y, sobre todo, el viento sigue soplando fuerte en varias zonas. Es por eso que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en zonas de la sierra madrileña.

La Aemet prevé en zonas de la Sierra como Guadarrama y Somosierra que el viento golpeé fuerte de componente oeste, muy fuerte en cotas altas y zonas expuestas, donde son probables algunas rachas huracanadas de más de 120 kilómetros por hora. El cielo estará nuboso de madrugada y aumentará pronto a muy nuboso o cubierto, con periodos de visibilidad localmente reducida y precipitaciones débiles o moderadas, más intensas y frecuentes durante la segunda mitad del día. La cota de nieve se situará en descenso de 1500 a 1100 metros.

La predicción en la capital para el día de viernes es de cielo cubierto con lluvia desde la madrugada hasta mediodía, momento en el que se espera que comience el temporal tormentoso. El viento, por otro lado, soplará muy flojo, con dirección suroeste, según indica la Aemet.

¿Cuáles serán las temperaturas?

Las temperaturas en Madrid sufrirán un descenso respecto al día anterior. En la Sierra se despiden de los grados bajo cero en zonas como Guadarrama, donde los termómetros oscilarán entre los 9 grados de máximas y 1 grado de mínima.

En la zona más céntrica el pronóstico de la Aemet es de temperaturas máximas que alcanzarán los 11 grados, mientras que la temperatura mínima se mantendrá en 7 grados.

Predicción de las temperaturas en Madrid según la Aemet / Aemet

El tiempo del fin de semana en Madrid

Para el fin de semana se espera un sábado soleado, aunque con nubes, y un domingo marcado por la lluvia. Las temperaturas se mantendrán en valores similares ambos días, entre 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. En la jornada de sábado el viento soplará flojo y de dirección oeste, mientras que domingo se prevé que el viento sople con calma.