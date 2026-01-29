El abandono educativo cae en Madrid al 9,5% y se consolida por debajo de la media española

El abandono educativo temprano (AET), el porcentaje de población de 18 a 24 años que tiene, cómo máximo la ESO y no sigue ningún tipo de educación ni de formación, cayó en la Comunidad de Madrid al 9,5% en 2025. Una cifra que la mantiene por debajo de la media española, situada en el 12,8%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados esta semana y analizados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Este indicador mide el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (Formación Profesional de Grado Medio, FP Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación.

Acercamiento a la UE

A escala nacional, la tasa del 12,8% marca un mínimo histórico tras reducirse 0,2 puntos respecto a 2024 (13%) y después de haber bajado del 20% que se registraba en 2015.

El Ministerio destaca además que la distancia con la media de la Unión Europea -del 9,4% en 2024, último dato disponible- se ha reducido hasta 3,4 puntos, frente a los nueve puntos de diferencia que existían hace diez años.

Los datos reflejan una diferencia de casi seis puntos y medio entre hombres y mujeres. En 2025, el abandono educativo temprano fue del 15,9% entre los varones y del 9,5% entre las mujeres. Mientras en los hombres la tasa subió 0,2 puntos respecto a 2024, en las mujeres bajó 0,5 puntos, según la EPA.

Murcia, la tasa más alta de abandono

En el grupo de 20 a 24 años, ocho de cada diez jóvenes completaron la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en 2025. La brecha por sexo se amplía en este tramo: el 85% de las chicas terminó la ESO, frente al 76% de los chicos.

Además, el porcentaje de población de 20 a 24 años que alcanzó al menos el nivel de secundaria en 2025 subió casi 12 puntos y redujo su distancia con la media europea en 4,7 puntos, tomando como referencia el último dato disponible de la UE (2024), que fue del 85%.

Por comunidades autónomas, Murcia registró en 2025 la tasa más elevada de abandono educativo temprano, con un 20,6%. Le siguen Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), La Rioja (15,5%), Baleares (15,2%) y Extremadura (15%).

En el extremo opuesto, el País Vasco anotó el nivel más bajo (3,6%), seguido de la Comunidad Foral de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%). Además de Madrid, también quedaron por debajo de la media española Castilla y León (10,2%), Galicia (10,4%), Asturias (10,6%), Ceuta (11,7%) y Aragón (12,3%).

Por otra parte, el 52,5% de la población de 25 a 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, un dato que se sitúa por encima de la media europea de 2024 (44%), según la EPA.