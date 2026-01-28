Vallecas celebra la cultura catalana con música y su Primera Calçotada Popular

La Colla Castellera de Madrid organiza el próximo sábado 21 de febrero de 2026 la Primera Calçotada Popular de Vallecas, un evento que combina gastronomía, tradición y encuentro social para toda la comunidad. La cita tendrá lugar en el Jardín del Bulevar de Peña Gorbea, accesible con la Línea 1 de Metro, estación Puente de Vallecas, de 12:00 a 19:00 horas.

El evento arrancará a las 12:00 con una actuación de castells, la ancestral tradición catalana de torres humanas, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010. La Colla Castellera de Madrid, sección del Cercle Català de Madrid, fundada en 2017, acerca la cultura catalana al tejido social de Madrid y generando un espacio inclusivo para vecinos y vecinas de todas las edades.

A las 14:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la comida popular centrada en los calçots, las cebollas tiernas y dulces típicas de Cataluña, asadas a la llama hasta quedar carbonizadas por fuera y tiernas por dentro. Comer los calçots con babero y sumergidos en salsa romesco forma parte de un ritual gastronómico al que le seguirá la carne a la brasa con opciones vegetarianas y menú infantil. Estos son los precios de la propuesta:

Menú adulto: 15 calçots, carne y verduras – 15 €

15 calçots, carne y verduras – 15 € Menú infantil: 8 calçots, longaniza y verduras – 8 €

La jornada incluirá actuaciones de la Charanga de Palomeras Bajas y de la Batucada Samba tu Art. Las entradas están disponibles hasta el miércoles 11 de febrero a las 23:00 horas.