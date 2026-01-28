Muñecos de nieve y churros con chocolate, la otra cara del temporal de nieve en San Lorenzo de El Escorial

La nevada en la Comunidad de Madrid está dejando este miércoles una estampa poco habitual en varios puntos de la sierra: carreteras blancas y colapsadas, calles cubiertas por un manto blanco, avisos para limitar los desplazamientos y colegios cerrados, aunque en algunos casos se mantienen abiertos solo para custodia. En San Lorenzo de El Escorial, el ambiente mezcla la cautela con escenas de barrio y de día festivo improvisado: niños jugando en la calle y vecinos que, pese al temporal, no renuncian a los churros con chocolate.

Marcos del Río, vecino de 33 años, asegura que el temporal no da tregua: "Hemos dado una vuelta esta mañana, sigue nevando y no parece que vaya a parar. Esta todo cubierto". Según relata a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la rutina de este municipio madrileño se ha alterado por completo. "Los colegios los han cerrado, solo los mantienen por custodia", cuenta Martos, "y han dicho que nadie mueva los coches, no hay servicio de hora. Básicamente se ha paralizado todo".

Aun así, la nieve también ha sacado a muchos a la calle. "Los niños están jugando en la calle, ya he visto a varios haciendo muñecos de nieve", relata. Y hasta la churrería se ha convertido en punto de paso en plena nevada: "La gente todavía tenía ganas de ir a por unos churros con chocolate en un dia como hoy".

Noticias relacionadas

Marcos resume el ambiente con una imagen tranquila, más de quedarse en casa que de moverse: "La verdad es que el ambiente esta precioso para no moverse de casa y no tener que ir a ningún lado, la verdad".