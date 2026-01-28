La Aemet pone fecha para el final del temporal en Madrid: ¿cuándo va a dejar de llover en la capital?

Tras el paso de la borrasca Joseph, la inestabilidad no se despide de la Comunidad de Madrid: la borrasca Kristin continúa el temporal de frío, lluvia y nieve. Y es que esta nueva pequeña y profunda baja atlántica ha entrado con fuerza en la capital y ha complicado la actividad en la ciudad: cortes en carreteras e imposibilidad de desplazamientos. Durante estos días de temporal adverso no hay quien no se pregunte por el final de las tormentas.

Vista de las calles de Torrelodones cubiertas de nieve. / EFE/ Ismael Herrero

El fin del temporal

Se espera que durante las últimas horas de este miércoles la cota de nieve comience a ascender respecto a las primeras horas del día hasta situarse en los 1000 metros aproximadamente. La lluvia y el fuerte viento seguirán afectando a la Comunidad de Madrid, al menos hasta mañana. La predicción para jueves, 29 de enero, es de cielo encapotado con precipitaciones hasta mediodía.

Pero entre tanto caos se asoma una buena noticia. Y es que, una vez la borrasca Kristin se despida de la capital, la Agencia Estatal de Meterología (Aemet) prevé que la situación del temporal vaya mejorando progresivamente: los termómetros comenzarán a subir y las nevadas volverán a limitarse a las zonas de montaña. Sin embargo, no nos despediremos de la lluvia por completo. La Aemet prevé que las precipitaciones sigan presentes a lo largo de la semana, aunque darán algo de tregua, sobre todo durante la jornada de sábado.

Aunque la situación de incertidumbre continúe en la capital, el pronóstico es positivo y se espera que lo peor ya haya pasado. Habrá que esperar un poco para ver el sol, mientras tanto, es esencial seguir las recomendaciones de las autoridades hasta nuevo aviso.

¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?

El fin de semana dará comienzo con un panorama lluvioso durante la jornada de viernes, pero dará paso a un sábado que podría considerarse anormal en el contexto de los últimos días.

Se espera un temporal de sol y de subida de temperaturas, que se mantendrán en máximas de 12 grados también en el día de domingo. Sin embargo, en este último día, sí que se espera que vuelva la lluvia. El viento, por otro lado, irá en descenso durante el fin de semana.