COMUNIDAD DE MADRID

La nieve interrumpe el servicio de tren entre Cercedilla y Segovia y provoca retrasos en las líneas C8 y C10

El temporal provoca incidencias en Cercanías Madrid a primera hora de este miércoles

Dos personas caminan por una pista forestal en el Puerto de Navacerrada, en Cercedilla.

Dos personas caminan por una pista forestal en el Puerto de Navacerrada, en Cercedilla. / Nacho Valverde - Europa Press

Javier Niño González

Madrid

El servicio de tren entre Cercedilla y Segovia se encuentra interrumpido este miércoles como consecuencia de la acumulación de nieve en la infraestructura y las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid sufren retrasos a primera hora de este miércoles por una incidencia provocada por las condiciones meteorológicas adversas.

Según ha informado Adif en sus redes sociales, entre Cercedilla y Segovia se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera "para garantizar la movilidad de los viajeros".

De forma paralela, las líneas C8 y C10 de Cercanías Madrid están registrando retrasos debido a una incidencia en la señalización entre Las Matas y Torrelodones provocada por el tiempo.

Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: "Lo único que espero ya es llegar a las 21.00 para ver la Champions"

Más autobuses y menos espera: Pozuelo de Alarcón refuerza dos líneas clave que conectan con Madrid

La previsión de la AEMET en Toledo durante la borrasca: dónde va a nevar, carreteras cortadas y hasta cuándo se mantienen las alertas

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los madrileños podrán faltar al trabajo como consecuencia del temporal

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

