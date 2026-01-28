Dónde solicitar el justificante por retraso en el Metro o Cercanías de Madrid: esto es lo que debes hacer en caso de incidencia o suspensión del servicio

No es raro que el Metro o el Cercanías de Madrid sufran interrupciones temporales, o incluso la suspensión de su servicio debido a varias causas. Entre ellas, el temporal de lluvia y nieve dejado por la borrasca Kristin, ha afectado a miles de personas que dependen del transporte público para acudir a sus compromisos sociales y laborales. Pero, ¿qué pasa si el transporte nos hace llegar tarde al trabajo o a una clase? Aunque muchos madrileños y viajeros lo desconocen, es posible pedir justificantes al propio Metro o Cercanías de Madrid.

¿Cómo solicitar el justificante por retraso?

El Metro de Madrid especifica en su reglamento que, para que un usuario tenga derecho a su justificante por retraso, debe de haberse suspendido el servicio o haber sufrido un retraso superior a 15 o 20 minutos (aunque las condiciones pueden variar de acuerdo a la línea, la estación y el trayecto). En caso tal, el viajero puede solicitar al Jefe de Estación la expedición de un justificante en el que conste la circunstancia.

Además, los artículos 12 y 14 de su reglamento también recogen el derecho a devolución en caso de suspensión del servicio o esperas prolongadas, tanto en metálico como en forma de billetes, aunque hay excepciones: esta medida no aplica a bonos mensuales o anuales, si bien siguen pudiendo solicitar el justificante.

Artículo 12. Reglamento Metro de Madrid Artículo 12. Los viajeros tendrán derecho a la devolución del importe del billete de que son portadores en las siguientes circunstancias: Cuando se produzca una suspensión del servicio.

Cuando el intervalo entre trenes sea superior a quince minutos en los trayectos para los que el Cuadro Horario de Servicio prevea intervalos inferiores a siete minutos y treinta segundos.

Cuando el intervalo entre trenes sea superior a veinte minutos en los trayectos para los que el intervalo previsto sea igual o superior a siete minutos y treinta segundos.

Artículo 14. Reglamento Metro de Madrid Artículo 14. En las circunstancias citadas en los artículos anteriores, el viajero recibirá un título de transporte equivalente al utilizado por el mismo, que le permita realizar un viaje igual al interrumpido. Si el viajero lo desea, podrá optar por recibir en metálico el importe del viaje no finalizado, correspondiente al valor del título de transporte del que sea portador. La devolución deberá solicitarse en la estación, inmediatamente después de producirse la anomalía. No dará derecho a devolución los títulos de transporte que permitan un número ilimitado de viajes o la libre circulación.

Los justificantes por retraso de Cercanías están disponibles online a través de su página web para su descarga directa / Alberto Ortega (Europa Press)

De la misma forma, Renfe informa que para situaciones de incidencia o de retraso que se dé en Cercanías, se podrá solicitar el justificante de retraso al personal de la estación aunque deberá presentarse previamente la tarjeta transporte. Además, la propia web oficial de Cercanías pone a disposición de los viajeros los justificantes de retraso de las incidencias que han alterado el servicio de las líneas en los últimos 7 días para que puedan descargarlos de forma directa sin necesidad de solicitarlo en la estación.