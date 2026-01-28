Retrasos de hasta dos horas en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona

La línea ferroviaria de alta velocidad que une Madrid y Barcelona registra este miércoles retrasos de hasta dos horas debido a las limitaciones temporales de velocidad que se aplican y a la meteorología adversa en algunos tramos.

El Ministerio de Transportes ha informado de esta incidencia en la circulación de trenes en la línea del AVE en el corredor Madrid-Barcelona, que ha afectado sobre todo a los primeros trenes de la mañana.

Así, los convoyes acumulan retrasos de entre 70 y 120 minutos y la tendencia es a subir.

La nieve que está cayendo de Guadalajara a Calatayud obliga a conducir en este tramo a 160 kilómetros por hora, aunque también están en marcha limitaciones de velocidad temporales, derivadas de las revisiones que se están realizando en la red ferroviaria.