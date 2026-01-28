Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca KristinCarreteras afectadasNieve en MadridMapa DGTRobo a Iker CasillasAgresiones a sanitariosIntercambiador de Conde de CasalCafé CentralClasificación Champions
instagramlinkedin

BORRASCA KRISTIN

Retiran la bandera de España de la plaza de Colón tras ser dañada por el temporal

La Armada, encargada de custodiar la bandera, la sustituirá en unos días cuando reciba una nueva

Mástil de la bandera de España vacío después de retirarla, en la plaza de Colón

Mástil de la bandera de España vacío después de retirarla, en la plaza de Colón / Eduardo Parra / Europa Press

Europa Press

Madrid

La Armada ha arriado la bandera de España de la madrileña Plaza de Colón, dañada por la borrasca 'Kristin', y la sustituirá en unos días, según han informado a Europa Press.

La Armada es la encargada de custodiar la bandera, y se encarga de izarla, arriarla y ponerla a media asta, pero es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.

Así, al constatar los daños que la enseña nacional ha sufrido por el temporal que ha dejado nieve, lluvia y vientos fuertes en la capital, el consistorio ha avisado a la Armada de que estaba "rota" y esta ha procedido a arriarla.

La Armada sabrá entre este jueves y este viernes cuándo recibirá una nueva bandera para volverla a izar, han agregado las fuentes.

Noticias relacionadas

La borrasca 'Kristin' mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Canarias, con avisos rojos por viento en Cáceres y Almería. El temporal está afectando gravemente a las comunicaciones, sobre todo a las carreteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL