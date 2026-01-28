BORRASCA KRISTIN
Retiran la bandera de España de la plaza de Colón tras ser dañada por el temporal
La Armada, encargada de custodiar la bandera, la sustituirá en unos días cuando reciba una nueva
Europa Press
La Armada ha arriado la bandera de España de la madrileña Plaza de Colón, dañada por la borrasca 'Kristin', y la sustituirá en unos días, según han informado a Europa Press.
La Armada es la encargada de custodiar la bandera, y se encarga de izarla, arriarla y ponerla a media asta, pero es propiedad del Ayuntamiento de Madrid.
Así, al constatar los daños que la enseña nacional ha sufrido por el temporal que ha dejado nieve, lluvia y vientos fuertes en la capital, el consistorio ha avisado a la Armada de que estaba "rota" y esta ha procedido a arriarla.
La Armada sabrá entre este jueves y este viernes cuándo recibirá una nueva bandera para volverla a izar, han agregado las fuentes.
La borrasca 'Kristin' mantiene en aviso a todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y Canarias, con avisos rojos por viento en Cáceres y Almería. El temporal está afectando gravemente a las comunicaciones, sobre todo a las carreteras.
