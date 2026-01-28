EL TIEMPO
Prioridad en la seguridad ante el acceso a centros educativos: clases suspendidas en la Comunidad de Madrid
Se pide a los alumnos y docentes que no acudan a clases en caso de complicaciones por nieve
La llegada de la nueva borrasca Kristin recrudece el temporal en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos por viento, nieve y lluvia que están complicando la movilidad en carretera para aquellos que tratan de llegar a sus trabajos o al colegio. La Comunidad prioriza la seguridad ante desplazamientos a centros educativos.
Nieve en la capital
La Comunidad de Madrid ha pedido a los centros educativos de las zonas norte y oeste de la región que prioricen la seguridad ante la nevada que se está registrando en estas áreas, consideradas las zonas más afectadas.
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los alumnos y docentes que no acudan a sus centros si hay problemas con la nieve, especialmente en los municipios del norte y oeste de la región. Además, también ha solicitado a los directores de los centros educativos que valoren la situación de acceso a sus instalaciones y primen la seguridad. Los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos alumnos que ya se encuentren en sus instalaciones.
Actividad universitaria suspendida
Debido a la intensa nevada se han suspendido las clases en la Universidad Carlos III en el campus de Colmenarejo en horario de mañana, aunque se prevé que haya actividad y clases por la tarde. También clases canceladas en la Universidad Autónoma durante toda la jornada del día de hoy y se recomienda no acudir a los campus hasta nuevo aviso.
