MADRID FUSIÓN

Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry'

El Premio Ciudad de Madrid en Madrid Fusión 2026, patrocinado por el Ayuntamiento, reconoce la excelencia en la pastelería y panadería local

Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry'.

Pastelería Mallorca y Panadarío se llevan el Premio Ciudad de Madrid en el cierre de Madrid Fusión 'Pastry'. / EPE

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Madrid Fusión bajó el telón de su vigesimocuarta edición poniendo el foco en uno de los pilares silenciosos de la gastronomía: la pastelería y el pan. En el marco de Madrid Fusión Pastry, el congreso entregó el Premio Ciudad de Madrid, que este año reconoció a Pastelería Mallorca como Mejor Pastelero de Madrid y a Darío Marcos, del obrador Panadarío, como Mejor Panadero.

El galardón a Pastelería Mallorca llega en un momento especialmente simbólico. La firma, con casi un siglo de historia, celebra su 95 aniversario y consolida así un vínculo profundo con la ciudad. "Es un premio que nos ha sorprendido y que no esperábamos", reconocieron desde la casa a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Mallorca y Madrid tienen una relación muy especial: llevamos casi 100 años siendo parte de los barrios, de la gente, creciendo y evolucionando con la ciudad. Recibir este reconocimiento en nuestro 95 aniversario es muy emocionante y nos da fuerzas para muchos años más", explica Jacobo Moreno, director de producción de Pastelería Mallorca.

El legado familiar de Pastelería Mallorca: tercera y cuarta generación de la familia Moreno, al frente de una casa fundada en 1931 que prepara su próximo salto al centro de Madrid.

El legado familiar de Pastelería Mallorca: tercera y cuarta generación de la familia Moreno, al frente de una casa fundada en 1931 que prepara su próximo salto al centro de Madrid. / Cedida

En el apartado del pan, el jurado distinguió a Darío Marcos, alma mater de Panadarío, un obrador artesano que cumple diez años y recientemente abrió su segunda sede en Legazpi sin renunciar a su filosofía: fermentaciones largas, técnica precisa y respeto absoluto por el tiempo. En Panadarío, las hogazas se enfrían sin prisa, los croissants requieren hasta tres días de trabajo y el panettone se espera cada temporada con la misma expectación que el sorteo de Navidad.

Darío Marcos, fundador del obrador Panadarío.

Darío Marcos, fundador del obrador Panadarío. / Cedida

La historia del obrador resume bien el espíritu de esta edición: Marcos abandonó la arquitectura para encender hornos de madrugada y apostar por un pan con carácter, donde el tiempo también cuenta como ingrediente. En una ciudad donde conviven tradición y vanguardia, Madrid Fusión cerró así su edición reivindicando a quienes sostienen la gastronomía desde el obrador y el horno, pieza a pieza, día a día.

