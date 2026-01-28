Así será el musical que Alejandro Sanz estrenará en Madrid: 'El alma al aire', una historia en un pueblo pesquero

El alma al aire es el título del musical que Alejandro Sanz tiene previsto estrenar próximamente en Madrid, un espectáculo con libreto de Álvaro Tato y que contará una historia en un pueblo pesquero con algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera del artista.

"La historia nos transporta a un pueblo pesquero donde sus personajes se enfrentarán a importantes decisiones que marcarán su destino", ha señalado este miércoles la productora Stage Entertainment.

Alejandro Sanz acaba de publicar '¿Y ahora qué +', su último álbum. / SALVA MUSTÉ

Actualmente en fase de preproducción, el musical que cuenta con equipo creativo internacional, se estrenará en Madrid próximamente, consolidando a la capital como referente del teatro musical en España.

"Llevamos mucho tiempo con este proyecto, que habíamos guardado en secreto, pero sí, estamos con ello", adelantaba Alejandro Sanz a EFE durante una entrevista el pasado mes de octubre, tras la búsqueda del elenco y a punto de empezar las lecturas del mismo. El artista presentó ayer Cuando nadie me ve, el documental de tres episodios que acaba de estrenar de Movistar Plus+.

El musical, con libreto de Álvaro Tato, "contará con algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Alejandro Sanz", añade la productora que responsable de éxito como El Rey León, Anastasia o Cenicienta.