ACCIDENTE LABORAL
Muere un trabajador tras caer desde una altura de ocho metros en una obra en Madrid
La víctima, de 53 años, trabajaba en una zona de chalets en Aravaca y a la llegada de los sanitarios se encontraba inconsciente
Europa Press
Un hombre de 53 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una caída desde una altura de ocho metros mientras trabajaba en una obra en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Los hechos se han producido en torno a las 15.20 horas en el número 11 de la calle Puente Viesgo. Hasta la zona se han trasladado una UVI móvil del SUMMA 112 y la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación.
A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la víctima inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Tras practicarle maniobras de reanimación durante 35 minutos, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid