Muere un trabajador tras caer desde una altura de ocho metros en una obra en Madrid

Un hombre de 53 años ha fallecido este miércoles tras sufrir una caída desde una altura de ocho metros mientras trabajaba en una obra en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido en torno a las 15.20 horas en el número 11 de la calle Puente Viesgo. Hasta la zona se han trasladado una UVI móvil del SUMMA 112 y la Policía Municipal de Madrid, que se ha hecho cargo de la investigación.

Noticias relacionadas

A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la víctima inconsciente y en parada cardiorrespiratoria. Tras practicarle maniobras de reanimación durante 35 minutos, los sanitarios solo han podido confirmar su fallecimiento.