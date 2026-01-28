El Metropolitano amanece nevado a horas de que el Atlético reciba al Bodo/Glimt en la Champions

Apenas quedan horas para que ruede el balón en el Metropolitano, y la estampa no puede ser más invernal. El estadio del Atlético de Madrid, donde está noche los rojiblancos se miden al Bodo/Glimt en el último partido de la liguilla de Champions, ha amanecido este miércoles con el césped nevado tras las precipitaciones que han caído en la capital de España durante la madrugada y a primera hora de la mañana. Eso sí, hay que precisar que el partido no peligra y que todo está en perfectas condiciones a las 21.00, la hora del choque

Los rojiblancos se juegan su presencia en el top-8 de la máxima competición continental es contra los noruegos, un pequeño club del círculo polar ártico que a buen seguro estará más que cómodo con unas condiciones meteorológicas similares a las de su país en su intento de asaltar el Metropolitano.

Noche de frío y calculadoras

Ambos equipos se medirán, eso sí, en una noche gélida en Madrid, marcada por el frío pero también por los números, las calculadoras, las urgencias y la dependencia de resultados ajenos. El Atlético, ya clasificado entre los 24 mejores, necesita ganar y esperar resultados de otros equipos para acceder por la vía directa a los octavos de final. El Bodo/Glimt, por su parte, se juega la vida y solo sumar le permitiría tener opciones de colarse a los dieciseisavos.

El equipo de Simeone lleva ya trece victorias consecutivas ante su afición —sin discusión desde el 1-1 del 23 de agosto ante el Elche— que explican su poder en casa. Son ya cinco meses encadenando triunfos en su estadio: diez en LaLiga y tres en la Champions, con goleadas y victorias de prestigio como el 5-1 al Eintracht, el 3-1 al Union Saint-Gilloise o el 2-1 al Inter de Milán. Ese rendimiento lo ha convertido en un seguro como local, aunque este miércoles necesita incluso más tras el 1-1 de hace una semana ante el Galatasaray. Tiene que ganar. Y, a ser posible, hacerlo con amplitud.

Empatado con otros siete equipos

En el radar de resultados, con otros siete conjuntos igualados con 13 puntos, dos con 15 (Liverpool y Real Madrid) y uno con 14 (Tottenham), hay un cruce que le garantiza, al menos, que no ganarán los dos: París Saint-Germain y Newcastle —ambos con 13— se enfrentan en el Parque de los Príncipes.

Además, el Chelsea visita al Nápoles, el Barcelona recibe al Copenhague, el Tottenham se mide al Eintracht, el Sporting de Portugal se enfrenta al Athletic Club, el Real Madrid juega en el campo del Benfica, el Liverpool recibe al Qarabag y el Manchester City al Galatasaray. Entre todos se reparten las seis plazas que aún quedan por decidir dentro del top ocho.

El Atlético, duodécimo antes de que arranque la jornada —si hubiera ganado al Galatasaray habría llegado a esta cita en la cuarta posición— necesita mejorar el desenlace de al menos cuatro de los equipos que le preceden (sin contar a los inalcanzables Arsenal y Bayern Múnich, primero y segundo). Puede hacerlo por puntos o por diferencia de goles, un apartado en el que va especialmente justo: es el penúltimo peor balance entre los clubes con 13 puntos. Tiene +3, por el +4 del City, el +5 de Sporting y Barcelona, el +6 del Chelsea y el +10 de PSG y Newcastle. El Atalanta, por su parte, luce +1.