VISUALIZADOR
MAPA | ¿Qué carreteras están afectadas por la nieve? Consulta aquí las alertas de la DGT
Vea en directo las afectaciones de las carreteras según la Dirección General de Tráfico
En directo, el temporal en Madrid: la nieve colapsa la capital y provoca atascos y retenciones en las carreteras en plena hora punta
Madrid
Un gran manto blanco cubre la Comunidad de Madrid. La llegada de la borrasca Kristin ha traído nieve a casi todas las zonas de la región, la capital incluída, dejando un paisaje de frío y hielo. Emergencias y la DGT alertan de dificultades en decenas carreteras, donde se recomienda el uso de cadenas, y muchos conductores se encuentran atrapados en sus vehículos debido a los atascos.
Puedes seguir las incidencias en las carreteras en el siguiente mapa de la DGT:
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid