MAPA | ¿Qué carreteras están afectadas por la nieve? Consulta aquí las alertas de la DGT

Un gran manto blanco cubre la Comunidad de Madrid. La llegada de la borrasca Kristin ha traído nieve a casi todas las zonas de la región, la capital incluída, dejando un paisaje de frío y hielo. Emergencias y la DGT alertan de dificultades en decenas carreteras, donde se recomienda el uso de cadenas, y muchos conductores se encuentran atrapados en sus vehículos debido a los atascos.

Puedes seguir las incidencias en las carreteras en el siguiente mapa de la DGT: