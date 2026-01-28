Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca KristinCarreteras afectadasNieve en MadridMapa DGTRobo a Iker CasillasAgresiones a sanitariosIntercambiador de Conde de CasalCafé CentralClasificación Champions
instagramlinkedin

VISUALIZADOR

MAPA | ¿Qué carreteras están afectadas por la nieve? Consulta aquí las alertas de la DGT

Vea en directo las afectaciones de las carreteras según la Dirección General de Tráfico

En directo, el temporal en Madrid: la nieve colapsa la capital y provoca atascos y retenciones en las carreteras en plena hora punta

Vista de la carretera nevada a primera hora de este miércoles a la altura de La Berzosa (Comunidad de Madrid).

Vista de la carretera nevada a primera hora de este miércoles a la altura de La Berzosa (Comunidad de Madrid). / DGT

Javier Niño González

Madrid

Un gran manto blanco cubre la Comunidad de Madrid. La llegada de la borrasca Kristin ha traído nieve a casi todas las zonas de la región, la capital incluída, dejando un paisaje de frío y hielo. Emergencias y la DGT alertan de dificultades en decenas carreteras, donde se recomienda el uso de cadenas, y muchos conductores se encuentran atrapados en sus vehículos debido a los atascos.

Puedes seguir las incidencias en las carreteras en el siguiente mapa de la DGT:

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  2. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  3. El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
  4. Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
  5. La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
  6. La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
  7. El emblemático color rojo de Vips se despide definitivamente de esta esquina de Madrid: este es el restaurante que tomará el relevo
  8. Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid

Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: "Lo único que espero ya es llegar a las 21.00 para ver la Champions"

Pedro, atrapado por la nieve en la A-6 cuando iba a Valladolid a trabajar: "Lo único que espero ya es llegar a las 21.00 para ver la Champions"

Más autobuses y menos espera: Pozuelo de Alarcón refuerza dos líneas clave que conectan con Madrid

Más autobuses y menos espera: Pozuelo de Alarcón refuerza dos líneas clave que conectan con Madrid

La previsión de la AEMET en Toledo durante la borrasca: dónde va a nevar, carreteras cortadas y hasta cuándo se mantienen las alertas

La previsión de la AEMET en Toledo durante la borrasca: dónde va a nevar, carreteras cortadas y hasta cuándo se mantienen las alertas

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los madrileños podrán faltar al trabajo como consecuencia del temporal

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los madrileños podrán faltar al trabajo como consecuencia del temporal

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket