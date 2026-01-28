Madrid utiliza la nevada para arremeter contra Puente: "No tenemos por qué aguantar que las carreteras del Estado sean las que peor funcionan"

Treinta máquinas quitanieves, 75 toneladas de sal... y un reproche a Óscar Puente. La Comunidad de Madrid ha utilizado el paso de la borrasca Kristin y los problemas de movilidad que ha generado en la región la nevada caída a lo largo de la mañana para volver a arremeter contra el ministro de Transportes, contra quien ya venían endureciendo las críticas la semana pasada tras la tragedia ferroviaria de Adamuz.

En esta ocasión ha sido el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha lanzado sus dardos contra Puente a cuenta de la circulación por las carreteras de la región durante esta complicada mañana. "La mayor parte de los problemas se han presentado en la M-50 y al mismo al mismo tiempo también en la A-6, que como saben ustedes son carreteras que no dependen del Gobierno regional, sino que directamente dependen del Ministerio de Transportes, del Gobierno central y de la Delegación del Gobierno", ha señalado mientras valoraba la respuesta dada por las distintas administraciones al temporal.

Rodrigo ha indicado que la Comunidad de Madrid, y en concreto el departamento que él dirige, tiene a su cargo hasta 2.500 kilómetros de red viaria, mientras que las carreteras estatales que discurren por la región suman unos 750 kilómetros. "Consideramos que es inaudito, con la comparación en cuanto a la gestión del mantenimiento de carreteras en nuestra región, que las carreteras de la administración regional prácticamente hayan estado solventadas en cuanto a incidencias, y, sin embargo, las carreteras del Gobierno central han sido las que han tenido esa mayor incidencia", ha insistido.

"Desde luego habría que valorar y ver cuáles son las necesidades del Ministerio de Transportes para que estos hechos no vuelvan a ocurrir", ha abundado el consejero regional. "Los madrileños no tenemos por qué aguantar que las carreteras cuya competencia es del Estado sean las que peor funcionan y las que menor grado de mantenimiento están teniendo los últimos años como pasa en la red ferroviaria".

Según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, hoy celebrado en Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, las mayores dificultades a lo largo de la mañana se han registrado en la sierra, en los corredores de la A 6, la A 1, y en las carreteras M 507 y M 501, así como de una manera parcial entre la A 3, la A 4 y la A 5. En lo que toca a la red regional, tras varios cortes en las carreteras hacia mediodía únicamente persistían cortes en la M-123 y en la M-104 en el tramo entre Colmenar Viejo y Guadalix de la Sierra.

Hacia las 17.25 horas, Emergencias de la Comunidad de Madrid ha informado de que todas las carreteras de la Comunidad se encontraban ya limpias de nieve y todos los puertos de montaña abiertos, si bien requerían el uso de cadenas. Se reclamaba especial precaución en Navacerrada y Cotos.

En lo referente al transporte público, las afecciones se han hecho notar especialmente en los autobuses interurbanos. En unas 100 líneas ha habido interrupciones, según Rodrigo. No se ha visto alterado el servicio, en cambio, en ninguno de los tramos de Metro de Madrid que discurren en superficie, aunque sí en las líneas de Cercanías C-8, que discurre hacia la sierra, y C-3 (Aranjuez - Chamartín). Una circunstancia que el consejero madrileño ha enfatizado para volver a recalcar que la competencia de los trenes es "del Gobierno Central y del Ministerio de Transportes".

En cuanto al despliegue de su departamento, ha detallado que se han movilizado más de 100 profesionales y un total de 30 máquinas quitanieves. Además, se han extendido de manera preventiva 75 toneladas de sal y hasta 7.134 litros en de salmuera.

A su lado, el consejero de Medio Ambiente. Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado que la Agencia de Seguridad y Emergencias (Asem) ha atendido 1.550 llamadas al 112 relacionadas con la nevada que han generado 138 expedientes de emergencia, "ninguno de gravedad". Asimismo, ha aclarado que el Canal de Isabel II, la Asem y la Confederación Hidrográfica del Tajo mantendrán una reunión de coordinación para garantizar el resguardo de las presas en el río Lozoya y Pedrezuela.