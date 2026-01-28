Madrid registra su mayor nevada desde Filomena: los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa, los más afectados

Desde varios distritos de Madrid se han podido ver a lo largo de la mañana unos, al inicio tímidos, y pronto copiosos, copos de nieve que se precipitaban sobre los tejados y aceras. Al ver caer estas formaciones únicas, mientras se creaba un fino manto blanco, muchos de sus transeúntes han sentido algo parecido a un flashback, o incluso cierto estrés postraumático.

Con el recuerdo aún fresco de aquella semana entre el 6 y el 11 de enero de 2021, Filomena ha dejado huella en el recuerdo de los madrileños, que hoy han vivido la mayor nevada registrada desde esas fechas. La borrasca Kristin, que este miércoles ha dejado precipitaciones en forma de nieve en prácticamente toda la península, ha obligado a activar el Plan Especial ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid, que sufre varias incidencias en la circulación y en el transporte público.

Vista de un autobús interurbano cubierto de nieve en Torrelodones, este miércoles / EFE

Los distritos de Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Moncloa han sido los más afectados por la nevada registrada en las últimas horas. Según informa Emergencias Madrid, se han activado 264 medios mecánicos y 1.255 manuales, así como 208 esparcidores de sal y salmuera, además de los recursos de Madrid Calle 30.

Noticias relacionadas

Este plan que se activa en función del riesgo previsible comunicado por la Aemet, pretende dar conocimiento inmediato de cualquier incidencia relacionada con las inclemencias invernales que pudiera afectar a la seguridad, integridad, y movilidad de los ciudadanos. Para ello, trabajan en coordinación con todos los Servicios Municipales y otras administraciones implicadas en la detección, prevención y gestión de las incidencias relacionadas con las Inclemencias Invernales. Actualmente, el plan se encuentra en su 'fase cero', marcando el inicio de las acciones preventivas de monitoreo, detección temprana y preparación de recursos básicos.