Madrid, capital del cine: la ciudad acogió en 2025 el rodaje de 71 películas, 52 series y más de 410 anuncios
En 2025, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública, el mejor dato recogido hasta la fecha desde la existencia de datos
Silencio, se rueda en la capital. Durante el último año, Madrid fue escenario del rodaje de al menos 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios, el mejor registro desde la creación de la oficina. Así lo ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de Madrid, a partir de datos de Madrid Film Office, que sitúan a la capital como uno de los principales polos de producción audiovisual en 2025.
La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado el peso de la industria cultural audiovisual para la ciudad, tanto por su impacto económico como por su capacidad para generar empleo. En la misma línea, ha señalado que “cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo”.
Entre las producciones filmadas figuran la estadounidense Day Drinker, de Marc Webb, con Penélope Cruz y Johnny Depp; la secuela del thriller británico The Postcard Killer, dirigida por Renny Harlin; y la canadiense Journey to You, de Terry Ingram. También sobresalen los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar, que regresa a Madrid con Amarga Navidad, y de Los Javis, que llevan a la pantalla una obra inacabada de Federico García Lorca en La bola negra.
Cine internacional
Del total de películas, al menos 11 fueron coproducciones internacionales. Entre ellas, destacan las latinoamericanas Ceniza en la boca, del actor y director Diego Luna, y la continuación de La Navidad en sus manos, de Joaquín Mazón, ambas en colaboración con México; además de Reversión, de Jacob Santana, con República Dominicana, y Un hombre en un puente, de David Martín de los Santos, coproducida con Perú.
En el ámbito europeo, sobresalen las coproducciones con Francia, como El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y La cena, de Manuel Gómez Pereira; y con Bélgica, como Siempre es invierno, de David Trueba, y Yo no moriré de amor, de Marta Matute. A esta lista se suman otros títulos como 53 domingos (Cesc Gay) y Aida y vuelta (Paco León).
Más de 11.000 solicitudes
En cuanto a las series, la capital ha acogido el rodaje de una nueva temporada de la producción estadounidense The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC), además de proyectos nacionales como Anatomía de un instante (Movistar+) y nuevas entregas de Reina roja, Loba negra y Rey Blanco (Prime Video), así como Berlín, ClanesMachos Alfa y Poquita Fe.
Durante 2025, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En total, la ciudad acogió más de 1.025 proyectos con permisos de ocupación de vía pública, una cifra similar a la del año anterior.
Asimismo, a lo largo de 2025 la oficina prestó más de 4.115 asistencias específicas y respaldó a más de 537 proyectos distintos durante sus rodajes en Madrid, lo que supone un incremento cercano al 7% respecto a las asistencias ofrecidas en 2024.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid