Madrid, capital del cine: la ciudad acogió en 2025 el rodaje de 71 películas, 52 series y más de 410 anuncios

Silencio, se rueda en la capital. Durante el último año, Madrid fue escenario del rodaje de al menos 71 películas, 52 series (50 de ficción y dos docuseries) y más de 410 anuncios, el mejor registro desde la creación de la oficina. Así lo ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de Madrid, a partir de datos de Madrid Film Office, que sitúan a la capital como uno de los principales polos de producción audiovisual en 2025.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha destacado el peso de la industria cultural audiovisual para la ciudad, tanto por su impacto económico como por su capacidad para generar empleo. En la misma línea, ha señalado que “cada rodaje refuerza la imagen de Madrid como una ciudad atractiva y con un enorme talento profesional y creativo”.

Entre las producciones filmadas figuran la estadounidense Day Drinker, de Marc Webb, con Penélope Cruz y Johnny Depp; la secuela del thriller británico The Postcard Killer, dirigida por Renny Harlin; y la canadiense Journey to You, de Terry Ingram. También sobresalen los nuevos proyectos de Pedro Almodóvar, que regresa a Madrid con Amarga Navidad, y de Los Javis, que llevan a la pantalla una obra inacabada de Federico García Lorca en La bola negra.

Cine internacional

Del total de películas, al menos 11 fueron coproducciones internacionales. Entre ellas, destacan las latinoamericanas Ceniza en la boca, del actor y director Diego Luna, y la continuación de La Navidad en sus manos, de Joaquín Mazón, ambas en colaboración con México; además de Reversión, de Jacob Santana, con República Dominicana, y Un hombre en un puente, de David Martín de los Santos, coproducida con Perú.

Rodaje en la ciudad de Madrid / Ayuntamiento de Madrid

En el ámbito europeo, sobresalen las coproducciones con Francia, como El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y La cena, de Manuel Gómez Pereira; y con Bélgica, como Siempre es invierno, de David Trueba, y Yo no moriré de amor, de Marta Matute. A esta lista se suman otros títulos como 53 domingos (Cesc Gay) y Aida y vuelta (Paco León).

Más de 11.000 solicitudes

En cuanto a las series, la capital ha acogido el rodaje de una nueva temporada de la producción estadounidense The Walking Dead: Daryl Dixon (AMC), además de proyectos nacionales como Anatomía de un instante (Movistar+) y nuevas entregas de Reina roja, Loba negra y Rey Blanco (Prime Video), así como Berlín, ClanesMachos Alfa y Poquita Fe.

Durante 2025, el Ayuntamiento de Madrid tramitó 11.001 solicitudes de rodaje en la vía pública a través del Negociado de Autorizaciones de Rodajes del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. En total, la ciudad acogió más de 1.025 proyectos con permisos de ocupación de vía pública, una cifra similar a la del año anterior.

Asimismo, a lo largo de 2025 la oficina prestó más de 4.115 asistencias específicas y respaldó a más de 537 proyectos distintos durante sus rodajes en Madrid, lo que supone un incremento cercano al 7% respecto a las asistencias ofrecidas en 2024.