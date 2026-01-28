El Madrid se la pega en Lisboa y cae con estrépito al playoff de la Champions

Todo lo cosechado en la lluvia de goles ante el Mónaco y el serio partido en Villarreal pareció haber olvidado el Real Madrid a su paso por Lisboa. El Benfica superó a los blancos en todas las facetas del juego que puedan imaginar. Solo un doblete de Kylian Mbappé y una nueva exhibción de Thibaut Courtois sostuvieron al equipo madridista en el partido. Para colmo, la combinación de resultados en esta jornada unificada de la Champions condena al equipo de Álvaro Arbeloa a disputar la eliminatoria adicional de playoff, como ya sucediera la temporada pasada.

Un Real Madrid superado en la primera mitad

Empezó avisando el Benfica en los primeros minutos sobre el difícilmente practicable césped de Da Luz. Una tromba de agua sacudió el estadio portugués durante buena parte de esta jornada unificada de Champions. Dos ocasiones de Pavlidis inquietaron al conjunto blanco, salvado en primera instancia por un mal control del goleador griego y por una intervención marca de la casa de Thibaut Courtois. En esa misma acción, el colegiado italiano, Davide Massa, se inventó un penalti dentro del área blanca, que finalmente no señaló tras la comprobación en el monitor del VAR. Fue una acción protagonizada por Prestianni, como casi todos los acercamientos de peligro por parte del conjunto lisboeta en el primer acto.

Precisamente, fue el futbolista argentino quien sufrió de una nueva intervención caricaturesca de un Courtois que palmeó un disparo dirigido a la escuadra izquierda de su portería. La tormenta portuguesa no cesaba mientras los defensores blancos achicaban agua ante el torrencial de ocasiones. Se encargó de poner un ápice de calma Kylian Mbappé, autor del primer tanto de los blancos. El francés cabeceó un centro medido de Raúl Asencio, que ejercía en posición de lateral derecho. El delantero madridista sumó su duodécimo tanto en la máxima competición intercontinental y, al igual que en LaLiga, ocupa la primera posición en la tabla de goleadores.

El Benfica encontró un completo agujero en el costado defendido por Álvaro Carreras. Las ayudas tardías de Bellingham y el pobre partido del lateral español propiciaron las mejores ocasiones de los portugueses en dicho costado. Fue Pavlidis, en una de sus numerosas caídas en ese sector, el que sirvió un balón con precisión para el remate de Schjelderup en boca de gol.

Nada pudo hacer Courtois, siendo el único futbolista del conjunto blanco en comparecer durante la primera mitad. Pero no paraba de llover en Lisboa, ni en lo climatológico ni en lo deportivo. Un agarrón de Tchouaméni al filo del descanso costó caro al equipo de Álvaro Arbeloa. El francés sujetó a Otamendi y el argentino puso de su parte para la señalización, esta vez sí, del penalti sobre el área del equipo que hoy vestía de azul. Pavlidis no perdonó desde los once metros y puso

Saltó excesivamente permisivo el conjunto madrileño al encuentro y fue incapaz de igualar la intensidad propuesta del equipo dirigido por Mourinho. El resultado fue, incluso, benévolo con el Real Madrid en la primera mitad, que compareció como un mero espectador en Da Luz con la clasificación al top-8 en juego y con los fantasmas del pasado más presentes que nunca.

Trubin sentencia al Madrid en el 95

Pese al intento del Real Madrid por amasar la posesión en los primeros minutos de la segunda mitad, el primer golpe lo volvió a asestar el Benfica. Nueva transición de los portugueses para dejar en la lona al conjunto blanco. Schjelderup colocó un disparo medido al primer palo de Courtois para poner dos goles de ventaja en el marcador a favor de los portugueses. Inmediatamente después, una acción combinativa de Rodrygo y Güler por el costado derecho permitió al Real Madrid recortar distancias. Mbappé, que acudió de nuevo a la cita con el gol, perforó la portería de Trubin para rescatar de nuevo al Madrid en el partido.

Las fuerzas comenzaron a igualarse, pero el plan de partido, que le estaba saliendo a la perfección al Benfica, reforzaba su puesta en escena cuando las fuerzas comenzaban a flaquear en los portugueses. Arbeloa, cariacontecido en el banquillo, agitó la coctelera para dar entrada a Camavinga. El sustituido fue su compatriota Tchouaméni, que coqueteó con la expulsión en un par de ocasiones. Un triple cambio del técnico salmantino compuesto por Alaba, Brahim y Cestero dio un último empujón al Real Madrid, pero el miedo escénico superó al equipo durante todo el encuentro.

La gota que colma el vaso parecía llegar en forma de doble expulsión, de la mano de Raúl Asencio, en primera instancia, y, después, de Rodrygo. Pero fue Trubin, quien no era consciente de la necesidad de su equipo de anotar un gol extra, el encargado de vestirse de héroe inesperado y, con un cabezazo inapelable, sentenciar a los blancos y conseguir la clasificación a la siguiente fase.

Como si de una película se tratase, el maestro superó al alumno. Y José Mourinho priva a su Real Madrid de clasificar de forma directa a los octavos de final. El rival lo conocerá en el sorteo que se celebrará este viernes después de caer de forma dramática en Lisboa.