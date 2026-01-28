Leganés, nueva sede del rugby español: el Estadio de Butarque albergará competiciones oficiales

La Real Federación Española de Rugby (RFER) y el Club Deportivo Leganés han firmado un acuerdo que convierte al Estadio de Butarque en la sede oficial de la federación en la Comunidad de Madrid durante los próximos tres años, hasta junio de 2029.

La primera cita destacada será el 15 de marzo, cuando se celebrarán las semifinales y la final del Rugby Europe Championship (REC) en el estadio. El presidente de la federación, Juan Carlos Martín Hansen, señaló durante la presentación que “España necesitaba un sitio de referencia donde la afición se acostumbre a ver rugby, y consideramos que este estadio es el lugar adecuado”. Hansen, que firmó el acuerdo junto al director general del CD Leganés, Martín Ortega, y el alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), destacó la buena acogida recibida por el club y la localidad.

Por su parte, Martín Ortega recordó que este convenio se gestó tras el partido disputado el pasado 8 de noviembre, que sirvió para estrechar la colaboración entre ambas entidades. “Vamos a albergar entre ocho y diez partidos como mínimo, pasando a ser sede oficial de la Federación Española de Rugby en la Comunidad de Madrid. Es un motivo de orgullo para el club”, afirmó.

Como parte del acuerdo, el Estadio Ontime Butarque también será sede de la Fase Final del Rugby Europe Championship, con actividades paralelas como una Fan Zone en Leganés, con comida, bebida, música y actividades familiares, para convertir la jornada en una auténtica celebración del rugby.

Este convenio refuerza la apuesta de la Comunidad de Madrid y Leganés por el rugby, coincidiendo con la clasificación de España para el Mundial 2027, y consolida al Estadio de Butarque como un referente nacional para este deporte.