Kristin no se va de Madrid: estas son las zonas que deben extremar la precaución este jueves

Tras el paso de la nueva borrasca Kristin, el tiempo se ha recrudecido en la Comunidad de Madrid. Esta ha dado lugar a precipitaciones generalizadas, mucho viento y caos: carreteras inaccesibles y conductores paralizados. Madrid ha estado en alerta por nevadas, tanto en regiones de montaña como en el centro metropolitano, así como avisos por fuertes rachas de viento que han afectado a toda la comunidad. Hoy, jueves 29 de enero, el aviso se mantiene, pero solo en el norte.

Zonas afectadas por el aviso amarillo de la Aemet / Aemet

En la Sierra se prevén precipitaciones débiles o moderadas que serán más intensas y frecuentes durante la primera mitad del día. La cota de nieve comenzará a subir hasta los 1400 o 1500 metros, por encima del nivel de las cimas. El cielo presentará una alternancia de cielos muy nubosos o cubiertos con periodos de visibilidad localmente reducida.

Ahora llegan las buenas noticias: algo más de calma para este jueves, 29 de enero. Aunque la predicción apunta a que la jornada estará protagonizada por las precipitaciones, las temperaturas darán un vuelco. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a un temporal de lluvia en la capital hasta las 12:00 horas. Ahora, a partir del mediodía se espera que disminuya la precipitación y la nubosidad hasta finalizar la jornada.

Temperaturas en aumento

Las borrascas Joseph y Kristin no han dado tregua al temporal madrileño. Este jueves, los termómetros indican temperaturas más calurosas de lo normal: las temperaturas máximas aumentan hasta los 14 grados y las temperaturas mínimas se sitúan en los 7 grados, la cifra más elevada de las últimas jornadas. Despedimos las fuertes rachas de vientos huracanados, pues esta vez soplarán vientos flojos del oeste.

Además, en la Sierra madrileña, los termómetros también estarán en ascenso en la zona montañosa, más notable en las temperaturas máximas que alcanzarán los 12 grados en zonas como Guadarrama, donde se despiden de las mínimas bajo cero, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

Noticias relacionadas

¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana?

El fin de semana dará comienzo con un panorama lluvioso durante la jornada de viernes, pero que dará paso a un sábado que podría considerarse anormal en el contexto de los últimos días. Se espera un temporal de sol y de subida de temperaturas, que además se mantendrán en máximas de 12 grados también en el día de domingo, pero en el que se espera que vuelva la lluvia. El viento, por otro lado, irá en descenso durante el fin de semana.